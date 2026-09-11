EDITAL PARA TERCEIROS INTERESSADOSRECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO

Através do presente edital torna-se público que tramita pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião

no Registro de Imóveis e Hipotecas, Títulos e Documentos e Cível das Pessoas Jurídicas da Comarca de

Jequié/BA, sob protocolo nº102726, com os seguintes dados: REQUERENTE: JERUZA BISPO CRUZ, brasileira,

maior, capaz, auxiliar de enfermagem, RG nº 0058845356 SSP/BA, CPF nº 573.612,585-49, casada em

20/12/1969 sob o regime da comunhão de bens, com JOÃO SOUZA CRUZ, brasileiro, maior, capaz, pedreiro,

RG 0584361033 SSP/BA, CPF: 166.580.195-68, ambos residentes e domiciliados na Rua Botafogo, nº 588,

bairro Mandacaru, nesta cidade de Jequié-Bahia. IMÓVEL USUCAPIENDO: Imóvel urbano situado na Avenida

Deputado Luiz Eduardo Magalhães, s/n, Bairro Amaralina, identificado como Lote nº 04 da Quadra 32,

integrante do Loteamento Jardim Amaralina, com área construída de 214,00 m² e área total do terreno de

285,41 m², inscrito no Cadastro Imobiliário sob o nº 01040720351001, conforme mapa e memorial descritivo

elaborados pelo Arquiteto e Urbanista Alisson Anjos dos Santos, CAU/BA nº A1845837, com Registro de

Responsabilidade Técnica (RRT) nº 16844353. MATRÍCULA/TRANSCRIÇÃO: 21.187, LIVRO 2-BC. MODALIDADE

DE USUCAPIÃO: Extraordinária. TEMPO DE POSSE: Há mais de 15 anos. Pelo presente edital, Pelo presente

edital, cientifica-se terceiros eventualmente interessados da existência do procedimento de Usucapião

Extraordinária, para se manifestarem em relação ao pedido de usucapião, apresentando impugnação escrita

diretamente nesta serventia, com as razões da sua discordância, no prazo legal de 15 (quinze) dias corridos

contados a partir da publicação deste, ficando advertido de que a não apresentação de impugnação no prazo

previsto implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião. Maiores informações

sobre o pedido feito podem ser obtidas neste Ofício Registral, no Praça Coronel João Borges, nº 01, Térreo,

Centro, Jequié/BA, 11 de setembro de 2026. A Oficiala Substituta, SAMARA BENEVIDES DUQUE.

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