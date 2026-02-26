EDITAL PARA TERCEIROS INTERESSADOS RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO

Através do presente edital torna-se público que tramita pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião no Registro de Imóveis e Hipotecas, Títulos e Documentos e Cível das Pessoas Jurídicas da Comarca de Jequié/BA, sob protocolo nº 99.173, com os seguintes dados: REQUERENTE: IVANILDO RODRIGUES MOTA, brasileiro, maior, capaz, empresário, RG nº 0493525556 SSP/BA, CPF nº 867.908.205-82, casado em 14/05/2005 sob o regime da comunhão parcial de bens com SIMEIA BARRETO MOURA SANTOS, brasileira, maior, capaz, administradora, RG nº 0763713015 SSP/BA, CPF: 973.027.595-53, residentes e domiciliados na rua Wilton Pimenta, nº 12, Caixa D’água, bairro Joaquim Romão, nesta cidade de Jequié/BA. IMÓVEL USUCAPIENDO: Lote Urbano localizado na 2ª Travessa Everaldo Santos, bairro Pompílio Sampaio, nesta cidade de Jequié/Ba, identificado como lote 10 da quadra 20, integrante do Loteamento Boa Vista 2ª Etapa, com área total do terreno de 283,19m², sem edificação, com inscrição imobiliária nº 01040920040001, tudo conforme mapa e memorial descritivo elaborado pelo Técnico Agrimensor, Emerson Santos da Silva, CRT-BR: 6742162856-8, TRT: CFT2404124333, MATRÍCULA/TRANSCRIÇÃO: 15.276, Livro 2-AAF. MODALIDADE DE USUCAPIÃO: Extraordinária. TEMPO DE POSSE: Há mais 15 anos. Pelo presente edital, Pelo presente edital, cientifica-se terceiros eventualmente interessados da existência do procedimento de Usucapião Extraordinária, para se manifestarem em relação ao pedido de usucapião, apresentando impugnação escrita diretamente nesta serventia, com as razões da sua discordância, no prazo legal de 15 (quinze) dias corridos contados a partir da publicação deste, ficando advertido de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião. Maiores informações sobre o pedido feito podem ser obtidas neste Ofício Registral, no Praça Coronel João Borges, nº 01, Térreo, Centro, Jequié/BA. 26 de fevereiro de 2026. A Oficiala Substituta, SAMARA BENEVIDES DUQUE.

