Prefeitura de Jequié abre Cadastro de Artistas para o São João 2026

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Cultura e Turismo, publicou nesta sexta-feira, 16, a abertura do cadastro oficial de atrações artísticas para possível participação no São João de Jequié 2026.

O credenciamento visa selecionar artistas, bandas, grupos musicais, orquestras, quadrilhas juninas, coletivos artísticos (dança e teatro), atores para personagens vivos, mestres de cerimônias, cordelistas e demais profissionais da cadeia cultural para a programação junina. O objetivo é valorizar artistas locais, regionais e estaduais que representem a identidade cultural nordestina, fortalecer manifestações culturais tradicionais (forró, quadrilhas, cordel) e formar um banco de profissionais para possível contratação.

O edital constitui um cadastro de reserva, não estabelecendo quantidade específica de vagas. A contratação final dependerá de análise técnica, viabilidade orçamentária e interesse público. A execução artística e contratação será operacionalizada pela empresa vencedora do processo licitatório destinado à produção do São João 2026, sob coordenação da Secretaria de Cultura e Turismo.

As inscrições estarão abertas a partir de segunda-feira, 19, até 13 de março de 2026 e podem ser feitas de duas formas: Via formulário digital, no site oficial da Prefeitura de Jequié e disponível no link a seguir: (credenciamento aqui), ou presencialmente na Casa da Cultura Pacífico Ribeiro, 61, Centro, no expediente entre 8h às 14h, de segunda a sexta-feira.

Confira a íntegra do Edital de credenciamento de artistas, músicos e bandas para possível participação no São João 2026 no link a seguir:

EDITAL Nº 01/2026 CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS PARA O SÃO JOÃO DE JEQUIÉ 2026

