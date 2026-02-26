Inadimplência no Brasil atinge em janeiro nível mais alto desde 2017

A inadimplência de consumidores e empresas em empréstimos concedidos com recursos livres no Brasil alcançou 5,5% em janeiro, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (25) pelo Banco Central. O índice é o mais alto registrado desde agosto de 2017. Em dezembro, a taxa estava em 5,4%. No acumulado de 12 meses, houve aumento de 1,1 ponto percentual, cenário associado ao impacto dos juros elevados sobre a capacidade de pagamento de famílias e empresas. Atualmente, a taxa básica de juros (Selic) permanece em 15% ao ano.

Os números do Banco Central também apontam retração na concessão de crédito. Em janeiro, os empréstimos liberados pelo sistema financeiro caíram 18,9% em relação a dezembro. Já o estoque total de crédito teve leve recuo de 0,2%, somando R$ 7,116 trilhões. Após encerrar, em julho do ano passado, um ciclo de forte aperto monetário, o Banco Central manteve a Selic no início deste ano no maior patamar em quase 20 anos. A sinalização da autoridade monetária, no entanto, é de que cortes na taxa de juros podem começar a partir do próximo mês, a depender do cenário econômico. Informações e Foto: SITE AGÊNCIA BRASIL

