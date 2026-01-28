Servidora da Prefeitura de Jequié é eleita para integrar Conselho Superior do Comitê Gestor do IBS

Durante evento realizado na sede da Confederação Nacional de Municípios (CNM), em Brasília, nesta terça-feira (27), a Bahia garantiu três vagas no Conselho Superior do Comitê Gestor do IBS (Imposto sobre Bens e Serviços). A solenidade reuniu prefeitos, prefeitas e gestores técnicos de todo o país, consolidando um momento decisivo da Reforma Tributária. O estado foi representado pelo presidente da União dos Prefeitos da Bahia (UPB), Wilson Cardoso, pelo prefeito de Jequié, Zé Cocá, além de diversas lideranças municipais.

O Conselho Superior do Comitê Gestor do IBS terá papel estratégico na regulamentação, administração e distribuição das receitas do novo imposto, que unifica o ISS e o ICMS. O objetivo é assegurar equilíbrio fiscal, autonomia financeira e evitar perdas de arrecadação para os municípios. A participação ativa dos gestores municipais nesse espaço é considerada essencial para a defesa dos interesses locais diante das mudanças previstas no novo sistema tributário.

Com a indicação de Márcia Carvalho, servidora municipal da Secretaria da Fazenda, Jequié passa a integrar o Comitê como membro titular, fortalecendo o protagonismo do município no cenário nacional. Barreiras e Ilhéus também figuram na composição, na condição de segunda suplência. A conquista foi celebrada pelos gestores baianos mobilizados pela UPB em Brasília, como reflexo da articulação política e técnica em defesa do municipalismo.

“Esse é um momento muito importante para Jequié e para toda a Bahia. Municipalismo forte se constrói com união, diálogo e representação qualificada. A presença de uma servidora do nosso município nesse Conselho garante voz ativa nas decisões que vão impactar diretamente o futuro financeiro das cidades brasileiras, em especial, os municípios baianos e por esse motivo, esse momento é crucial a presença de quem conhece as demandas locais.”, destacou o prefeito de Jequié, Zé Cocá.

Comentários no Facebook:

Comentários