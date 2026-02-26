Após cobrança de Zé Cocá, Governador Jerônimo afirma que aeroporto de Jequié “vai sair”

Reivindicação do prefeito de Jequié, Zé Cocá (PP) como parte do apoio à possível reeleição do governador, o aeroporto da região voltou a ser tema no Projeto Prisma, podcast do Bahia Notícias, nesta quinta-feira (26). Ao ser questionado se a obra vai ser executada, Jerônimo Rodrigues prometeu que a obra vai sair do papel. “A gente precisa sim do aeroporto. Eu não prometo nada que eu não possa fazer. Vai sair o aeroporto. Agora, eu preciso dos tempos das coisas para tomar decisão. Quanto é que custa. Temos que desapropriar terreno. Tem o próprio projeto”, elencou o governador na entrevista.

Jerônimo disse que a intenção seria fazer a obra no formato de parceria público-privada, com cada ente responsável pelos custos. O novo aeroporto ficaria sediado entre Jaguaquara e Itiruçu, no Vale do Jiquiriçá. Sobre a reivindicação de Zé Cocá, o gestor preferiu estender a iniciativa também a outros políticos aliados. “Vou sempre respeitar o prefeito Zé Cocá. E lá também tem Euclides [Fernandes], lá tem Patrick [Lopes], tem Hassan, Antônio Britto. Eu sou dali, acho que a gente precisa sim do aeroporto”, declarou. Informações e Foto: SITE BAHIA NOTÍCIAS

