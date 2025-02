Deputado Hassan defende implantação de novo polo industrial para acelerar desenvolvimento de Jequié e região

Visando acelerar, impulsionar ainda mais o crescimento de Jequié e região, o deputado municipalista Hassan (PP), solicitou ao governador Jerônimo Rodrigues, ao secretário de Desenvolvimento Econômico, Angelo Almeida, e ao secretário de Infraestrutura, Sérgio Brito, a implantação de um novo polo industrial no município de Jequié. “A implantação de um novo polo industrial é uma iniciativa estratégica que pode impulsionar o desenvolvimento econômico regional de forma significativa”, pondera o parlamentar.

O deputado apresentou sua solicitação através de indicação protocolada na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), frisando nas justificativas que esse novo equipamento tem o potencial de tornar a região um importante centro de atração para novos investimentos, fomentando a geração de empregos e estimulando o crescimento sustentável na região. “É inegável que um novo polo industrial bem estruturado não apenas atrai empresas e indústrias de diversos setores, mas também cria ambiente favorável para o empreendedorismo local, fomentando a inovação e o aumento da competitividade do município no cenário estadual e nacional”, afirma o legislador.

O parlamentar considera que a criação desse novo polo industrial pode se tornar um poderoso motor de crescimento, alavancando a infraestrutura existente e aumentando a capacidade de Jequié de atender demandas industriais variadas. “Além disso, a existência de um novo polo industrial pode atrair investimentos em infraestrutura, como melhorias em estradas, energia e telecomunicações, beneficiando não apenas as indústrias, mas toda a comunidade local”, destaca Hassan. Além disso, a instalação de novas empresas gera empregos diretos e indiretos, aumentando a renda das famílias e contribuindo para o dinamismo do comércio e dos serviços locais.

Para o deputado, a implantação de um novo polo industrial em Jequié representa uma oportunidade de desenvolvimento estratégico, com potencial para transformar a cidade em um hub de investimentos e inovação no estado da Bahia. Essa iniciativa não apenas cumpre com as obrigações legais do Estado em promover o desenvolvimento econômico e social, mas também oferece uma solução prática para os desafios de emprego e crescimento sustentável enfrentados pela região. Ele aponta que “a realização desta obra trará inúmeros benefícios para a população e contribuirá para o desenvolvimento integrado e sustentável da Bahia”.

Comentários no Facebook:

Comentários