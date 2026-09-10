Confira Vagas de emprego para Jequié nesta quinta feira 10/09

VENDEDOR

Ensino médio completo

Experiência comprovada na CTPS, habilidade com informática e redes sociais. (Experiência em Ótica é um diferencial)

01 VAGA

GEÓLOGO

Ensino superior completo em GEOLOGIA

Experiências em exploração de mineral e trabalhos de campo, possuir CNH-A/ B e disponibilidade para viagens

02 VAGAS

SUPERVISOR DE VENDAS

Ensino médio completo

Experiência comprovada na CTPS

01 VAGA

MOTORISTA DE CAMINHÃO

Ensino médio completo

Experiência comprovada na CTPS, possuir CNH D e disponibilidade para viajar

01 VAGA

VENDEDOR PRECISTA

Ensino médio completo

Experiência comprovada na CTPS, possuir CNH A/B, carro ou moto

01 VAGA

FISCAL DE LOJA

Ensino médio completo

Experiência na função e disponibilidade para trabalhar fora de Jequié

15 VAGAS

OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Ensino médio completo

Experiência comprovada na CTPS e disponibilidade para trabalhar fora de Jequié

05 VAGAS

PADEIRO

Ensino médio completo

Experiência comprovada na CTPS e disponibilidade para trabalhar fora de Jequié

05 VAGAS

AÇOUGUEIRO

Ensino médio completo

Experiência comprovada na CTPS e disponibilidade para trabalhar fora de Jequié

05 VAGAS

VENDEDOR

Ensino médio completo

Experiência comprovada na CTPS.

01 VAGA

COSTURADOR DE CALÇADOS

Ensino fundamental incompleto

10- VAGAS

SERVENTE DE OBRAS

Ensino fundamental incompleto

Experiência na função

VAGA EXCLUSIVA PARA PCD

01 VAG

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