Desenvolvimento: Robotic Software
Confira Vagas de emprego para Jequié nesta quinta feira 10/09
VENDEDOR
Ensino médio completo
Experiência comprovada na CTPS, habilidade com informática e redes sociais. (Experiência em Ótica é um diferencial)
01 VAGA
GEÓLOGO
Ensino superior completo em GEOLOGIA
Experiências em exploração de mineral e trabalhos de campo, possuir CNH-A/ B e disponibilidade para viagens
02 VAGAS
SUPERVISOR DE VENDAS
Ensino médio completo
Experiência comprovada na CTPS
01 VAGA
MOTORISTA DE CAMINHÃO
Ensino médio completo
Experiência comprovada na CTPS, possuir CNH D e disponibilidade para viajar
01 VAGA
VENDEDOR PRECISTA
Ensino médio completo
Experiência comprovada na CTPS, possuir CNH A/B, carro ou moto
01 VAGA
FISCAL DE LOJA
Ensino médio completo
Experiência na função e disponibilidade para trabalhar fora de Jequié
15 VAGAS
OPERADOR DE EMPILHADEIRA
Ensino médio completo
Experiência comprovada na CTPS e disponibilidade para trabalhar fora de Jequié
05 VAGAS
PADEIRO
Ensino médio completo
Experiência comprovada na CTPS e disponibilidade para trabalhar fora de Jequié
05 VAGAS
AÇOUGUEIRO
Ensino médio completo
Experiência comprovada na CTPS e disponibilidade para trabalhar fora de Jequié
05 VAGAS
VENDEDOR
Ensino médio completo
Experiência comprovada na CTPS.
01 VAGA
COSTURADOR DE CALÇADOS
Ensino fundamental incompleto
10- VAGAS
SERVENTE DE OBRAS
Ensino fundamental incompleto
Experiência na função
VAGA EXCLUSIVA PARA PCD
01 VAG
Os comentários estão fechados, mas trackbacks E pingbacks estão abertos.