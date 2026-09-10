Com vistas ao fortalecimento do atendimento público, Prefeitura de Jequié leva serviços da assistência social aos moradores da Barragem da Pedra

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, realizou, nesta quarta-feira, 9, mais uma edição do Social na Comunidade, iniciativa que tem ampliado a presença da rede municipal de assistência social nos bairros, distritos e comunidades do município. Desta vez, a ação foi realizada no povoado da Barragem da Pedra, levando atendimento, orientação e acesso a serviços diretamente aos moradores da localidade. Estiveram presentes a secretária de Desenvolvimento Social, Patrícia Miranda Brandão Santana; o vereador Ladsilau Bulhões, o Bui; além das equipes técnicas da rede municipal de assistência social.

Durante a ação, os moradores puderam realizar a atualização do Cadastro Único (CadÚnico), importante porta de entrada para diversos programas sociais, além de receber informações e orientações sobre os serviços disponibilizados pela Assistência Social. Também foi realizada a inscrição de jovens no ID Jovem, por meio da Diretoria da Juventude, ampliando o acesso desse público aos benefícios e oportunidades vinculados ao programa. As equipes do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e da Abordagem Social participaram da programação, oferecendo escuta qualificada e o Núcleo de Atendimento à Mulher (NAM), reforçou as estratégias de prevenção e enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Informações e Foto: SECOM PMJ

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