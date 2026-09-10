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Inscrições para Torneio de Pesca em Jequié já estão disponíveis
Estão abertas desde terça-feira (8.set.2026), as inscrições para mais uma edição do Torneio de Pesca Esportiva de Jequié, evento que integra a programação comemorativa pelos 129 anos de emancipação política do município. Os participantes concorrerão ao troféu da competição.
As vagas são limitadas e as inscrições serão encerradas assim que o número máximo de participantes for alcançado. Os interessados devem realizar a inscrição e garantir a participação no torneio. Clique no link a seguir para acessar o formulário de Inscrição. Informações: Blog Jequié e Região
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPiVMT7-zBSVWdtiCS80Fd8ImSyt8qJj4VAcnFgVdkGIctYQ/viewform
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