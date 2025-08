Acidente entre caminhão e carretas na BR-116 deixou uma pessoa ferida e travou o trânsito entre Jequié e Manoel Vitorino

Um acidente do tipo colisão, envolvendo um caminhão e três carretas provocou a interdição total do tráfego de veículos na manhã desta quinta-feira (31/07) na Rodovia Santos Dumont BR-116 e deixou uma pessoa gravemente ferida.

De acordo com informações apuradas pela redação do Blog do Marcos Frahm junto à Polícia Rodoviária Federal – PRF o acidente aconteceu por volta das 05h20 na altura do KM 690, trecho conhecido como Jiboia, área entre os municípios de Jequié e Manoel Vitorino, no Médio Rio de Contas, no Sudoeste baiano. O motorista de um caminhão-baú, que transportava verduras teria perdido o controle da direção, tombando o veículo sobre a rodovia e, duas carretas, uma delas cegonha, que seguiam no mesmo sentido acabaram colidindo, uma terceira conseguiu evitar a colisão, apesar de parar no local da cena. Informações e foto: Blog Marcos Frahm

