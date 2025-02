Colégios estaduais celebram os 40 anos da Axé Music com programação especial

Em alusão ao Carnaval e aos 40 anos da Axé Music, atividades que unem aprendizado, cultura e celebração tomam conta das escolas da rede estadual de ensino da Bahia. Ao longo desta semana, unidades de ensino da capital e do interior promovem atividades que resgatam a história do movimento musical e do Carnaval, destacando a importância desses elementos na identidade cultural do Estado. Oficinas, desfiles, rodas de conversa e apresentações artísticas envolvem estudantes e professores em um verdadeiro mergulho na tradição baiana, transformando os espaços escolares em palcos de criatividade e vivência cultural.



No Colégio Estadual Professora Maria Izabel de Oliveira, em Jacobina, município do Território de Identidade do Piemonte de Diamantina (NTE 16), esta quarta-feira (26) será marcada pelo evento “Carnaval, Axé e Educação: 40 anos de tradição, cultura e alegria”. A iniciativa busca levar os estudantes do Ensino Médio a uma reflexão sobre a influência da Axé Music na sociedade baiana e o papel do Carnaval como manifestação artística e cultural. A programação inclui rodas de conversa sobre a trajetória da Axé Music, oficinas de confecção de máscaras carnavalescas, produção de réplicas de trios elétricos e instrumentos de percussão, além de homenagens a personalidades como Luiz Caldas e o Olodum.



Para Samilly Silva Santos, 16 anos, aluna do 3º ano, participar da organização do evento tem sido uma experiência enriquecedora. “Está sendo maravilhoso participar dessa atividade de Carnaval que a minha escola está promovendo. Estou participando de forma ativa e com muito entusiasmo. Como parte das atividades, estamos confeccionando um trio elétrico que terá o nome de ‘Bloquinho do Terceirão’. Está sendo um momento de muita alegria e diversão”, relata.



Em Barreiras, cidade-sede do Território de Identidade da Bacia do Rio Grande (NTE 11), o Colégio Estadual de Barreirinhas também preparou uma programação especial para celebrar os 40 anos da Axé Music. Nesta quarta-feira, os professores de História conduzirão uma aula histórica sobre a Axé Music, abordando sua origem e evolução, enquanto os intervalos serão animados por uma playlist com os maiores clássicos do gênero. Já na quinta-feira (27), o “Axé Day” promete movimentar a escola com o Desfile de Máscaras de Carnaval, incentivando a criatividade dos estudantes, e o Desfile das Personalidades da Axé Music, no qual alunos do 3º ano representarão grandes ícones do gênero. O encerramento será com o Aulão de Dança dos Hits da Axé, através do qual os participantes terão a chance de reviver coreografias icônicas.



A diretora Gercilene de Souza destaca a importância do evento para a integração entre cultura e educação. “Muitos demonstraram interesse em participar ativamente, seja no Desfile de Personalidades da Axé, no aulão de dança ou em outras atividades da programação. Momentos como este tornam o aprendizado mais dinâmico, aproximando a escola da cultura e da vivência dos estudantes de forma significativa”, afirma.



Ao aliar aprendizado e celebração, os eventos mostram que a escola também é um espaço de valorização da identidade e da tradição popular, promovendo experiências que fortalecem o senso de pertencimento dos estudantes.

Fotos: Cristina Ramos

