Carros colidem frontalmente na BA-650, na ”Curva da Garganta”, entre Ipiaú e Ibirataia e deixam feridos

Dois veículos colidiram de ontem tarde desta terça-feira (20) na Rodovia BA-650, no Médio Rio de Contas, trecho entre os municípios de Ipiaú e Ibirataia. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu na altura do KM 31, na localidade de Garagnta.

Ainda segundo a PRE, com o impacto da batida entre os carros Fiat Uno e um Chevrolet Classic, o condutor do Fiat sofreu ferimentos no rosto e foi socorrido por populares. No Classic, estavam quatro pessoas, entre elas uma mulher, encaminhada ao Hospital Geral de Ipiaú por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ao reclamar de dores. As causas do acidente não foram reveladas.

