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UESB anuncia filmes que serão cobrados no vestibular 2027
A iniciativa, que já virou tradição entre os candidatos, ganha espaço graças à curadoria do projeto “Cinema: eis a questão”, realizado pelo Janela Indiscreta Cinema e Audiovisual, iniciativa que seleciona produções capazes de estimular o pensamento crítico e a sensibilidade dos futuros universitários.
A primeira produção que integra a lista deste ano é o documentário “O Sal da terra”, dirigido por Juliano Ribeiro Salgado e Wim Wenders, em 2014. Com 1h50 de duração e classificação indicativa de 12 anos, a obra acompanha o renomado fotógrafo Sebastião Salgado no registro de conflitos e belezas ao redor do globo, abarcando desde crises humanitárias até a grandiosidade de territórios preservados.
Na sequência, a comédia brasileira “Saneamento básico, o filme”, lançada em 2007 e dirigida por Jorge Furtado, propõe uma reflexão bem-humorada com 1h52 e classificação indicativa de 12 anos. O enredo se desenvolve em torno de uma comunidade que necessita da construção de uma fossa, mas tem o pedido negado pelo poder público sob a justificativa de escassez de verbas. Para solucionar o impasse e obter o financiamento necessário, os moradores utilizam uma alternativa engenhosa: direcionar os recursos para a produção de um filme de ficção.
Fechando as escolhas, o curta-metragem “Recife frio”, dirigido por Kleber Mendonça Filho, em 2009, possui 25 minutos de duração, classificação indicativa de 10 anos e gênero de comédia. A narrativa retrata a capital pernambucana sob uma misteriosa mudança climática, cenário em que a cidade passa a conviver com chuvas frequentes, frio intenso e a presença inusitada de pinguins na paisagem urbana, abordando a adaptação dos habitantes a essa nova e irônica realidade.
O filme “Sal da terra” está disponível gratuitamente na plataforma Tela Brasil, com acesso mediante cadastro simplificado. Já os filmes “Saneamento básico, o filme” e “Recife frio” estão disponíveis na plataforma Itaú Cultural Play, também com acesso mediante cadastro simplificado e gratuito.
Mais do que exigências de prova, as obras escolhidas funcionam como um convite para que os candidatos ampliem o repertório cultural e crítico. Integrar o cinema à preparação fortalece a interdisciplinaridade cobrada nos exames, transformando a sala de cinema em uma extensão da sala de aula e enriquecendo a jornada rumo à universidade.
Sobre o Vestibular – As inscrições para o processo seletivo da UESB serão abertas no próximo dia 3 de agosto. A aplicação das provas acontece nos dias 22 e 23 de novembro, nas cidades de Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista. Para mais informações, consulte o Manual do Candidato.
Acompanhe todas as novidades pelo site do Vestibular e pelos canais oficiais da UESB no Instagram e WhatsApp. Em caso de dúvidas, entre em contato com a Comissão Permanente de Vestibular, pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (77) 3424-8757.
Foto: Ilustrativa
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