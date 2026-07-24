PRF celebra 98 anos com ações em todo o país

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia as celebrações de seus 98 anos de história com uma programação especial. As atividades acontecem nas superintendências, a partir desta quinta-feira (23), com ações de aproximação com a sociedade, em reconhecimento à trajetória da PRF e aos serviços prestados pelos policiais rodoviários federais.

A programação especial conta com ações de educação para o trânsito, cidadania, homenagens aos servidores e integração com a população. As atividades fazem parte também das celebrações pelo aniversário da Polícia Rodoviária Federal, comemorado em 24 de julho, e reforçam o compromisso da instituição de valorizar sua história, os profissionais que contribuíram para sua trajetória e a parceria construída ao longo de quase um século de atuação junto à sociedade brasileira.

Como parte das homenagens, também ocorre a entrega da Moeda Antônio Félix Filho, condecoração concedida aos servidores em reconhecimento ao tempo de serviço prestado, em valorização da dedicação e da contribuição de cada profissional para a história da PRF.

Entre os destaques da programação está a cerimônia realizada no Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu (PR), que contou com a presença do diretor-geral da PRF, Fernando Oliveira, além de uma exposição aberta ao público sobre a história e a atuação do órgão.

“Celebramos uma história construída por pessoas. Homens e mulheres que, ao longo de quase um século, dedicaram e continuam dedicando suas vidas à proteção da sociedade brasileira”, afirmou o diretor-geral.

Em seu discurso, Fernando Oliveira ressaltou que o maior patrimônio da Polícia Rodoviária Federal são seus profissionais e prestou homenagem aos policiais, servidores administrativos, aposentados, pensionistas, familiares e à memória daqueles que contribuíram para a consolidação da instituição.

“O aniversário da PRF não pertence apenas à instituição. É uma data a ser celebrada por toda a nação brasileira”, destacou Fernando Oliveira.

Criada para atuar inicialmente em uma única rodovia, a PRF passou a estar presente em todas as regiões do Brasil, protegendo cerca de 75 mil quilômetros de rodovias federais e ampliando sua atuação para áreas de segurança viária, enfrentamento ao crime organizado, combate ao tráfico de drogas, proteção ambiental e repressão aos crimes contra o patrimônio público.

Ao completar 98 anos, a PRF também inicia a contagem regressiva para seu centenário. Para o diretor-geral, a expressão “rumo ao centenário” representa o compromisso de preservar os valores que marcaram a trajetória da instituição – como integridade, coragem, profissionalismo, respeito e dedicação ao interesse público – ao mesmo tempo em que se prepara para os desafios de um país em constante transformação.

Uma história de quase um século

A história da Polícia Rodoviária Federal teve início em 24 de julho de 1928, quando o então presidente Washington Luís criou a Polícia das Estradas, embrião da atual PRF.

A instituição nasceu com a missão de fiscalizar e garantir a segurança nas rodovias federais brasileiras, acompanhando o desenvolvimento da malha viária nacional e a crescente necessidade de proteger quem circula pelas rodovias de todo o país.

Ao longo de 98 anos, a PRF consolidou-se como uma das principais instituições de segurança pública do Brasil. Da atuação inicialmente voltada ao patrulhamento das rodovias, o órgão ampliou suas competências e tornou-se referência em segurança viária, enfrentamento ao crime organizado, combate ao tráfico de drogas, proteção ambiental, resgate de vítimas e promoção da cidadania. Informações e Foto: PRF

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