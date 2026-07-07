Prefeitura de Jequié inicia campanha de vacinação contra raiva e amplia proteção de cães e gatos em diversos bairros e Zona Rural

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, dará início na próxima segunda-feira, 13, à campanha de vacinação antirrábica canina e felina 2026. A ação, executada por meio do Departamento de Vigilância Epidemiológica, seguirá até o mês de agosto, percorrendo os bairros e localidades rurais do município, disponibilizando gratuitamente a imunização de cães e gatos contra a raiva, uma doença grave que pode ser transmitida aos seres humanos. A iniciativa integra as estratégias de prevenção e fortalecimento da saúde pública que contribuem para a segurança de toda a população.

Durante a campanha, as equipes da Vigilância Epidemiológica estarão atendendo em Unidades de Saúde da Família (USF) e Centros de Saúde distribuídos por toda a cidade, contemplando bairros como Jequiezinho, Centro, Joaquim Romão, Mandacaru, Amaralina, Cachoeirinha, Cidade Nova, Curral Novo, Cansanção, Itaigara, KM 3, KM 4, Caixa D’Água, Alto da Pedreira, Alto da Bela Vista, São Judas Tadeu, Inocoop, Água Branca, Espírito Santo, entre outros. Os atendimentos acontecerão sempre das 8h às 14h, conforme cronograma estabelecido pela Secretaria de Saúde. Como parte da mobilização, o Dia D da campanha será realizado em 25 de julho, das 8h às 17h, nos Centros de Saúde Júlia Magalhães, Jequié, Almerinda Lomanto e Sebastião Azevedo, além de postos volantes que serão disponibilizados para ampliar o acesso da população ao serviço.

Para a secretária de Saúde, Mariana Oliva, a vacinação antirrábica representa uma das principais ações preventivas desenvolvidas pelo município no controle das zoonoses e na promoção da saúde coletiva. Informações e Foto: SECOM/PMJ

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