EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA TITULARES DE DIREITOS E CONFRONTANTES

Através do presente edital torna-se público que tramita pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião no Registro de Imóveis e Hipotecas, Títulos e Documentos e Cível das Pessoas Jurídicas da Comarca de Jequié/BA, sob protocolo nº 99088, com os seguintes dados: REQUERENTE: ERENITA NERI SANTOS, brasileira, maior, capaz, solteira, costureira aposentada, RG nº 0260219860 SSP/BA, CPF nº 191.236.395-04, residente e domiciliado na Rua Felicíssimo J. Silva, nº 403, bairro Jequiezinho, em Jequié/BA. IMÓVEL USUCAPIENDO: Imóvel localizado na Rua Felicíssimo J. Silva, Nº 403, bairro Jequiezinho, em Jequié/BA, constituída com três pavimentos de cunho residencial, com área construída de 148,28m² e área total do terreno de 144,45m², com inscrição imobiliária nº 01030490090001, tudo conforme mapa e memorial descritivo elaborado pelo Técnico Agrimensor Emerson Santos da Silva, CRT: 67421628568, TRT: CFT2403912177, MATRÍCULA/TRANSCRIÇÃO: 21.923, Livro 3-aV. MODALIDADE DE USUCAPIÃO: Extraordinária. TEMPO DE POSSE: Há mais 15 anos. Pelo presente edital, fica intimado NÃO IDENTIFICADO, na qualidade de proprietário tabular E ANTÔNIA SANTOS PINTO, GILDETE SANTOS FERREIRA, MARINALVA SILVA SANTOS E EURIDES NERE SANTOS na qualidade de herdeiros, para se manifestar em relação ao pedido de usucapião, apresentando impugnação escrita diretamente nesta serventia, com as razões da sua discordância, no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados a partir da publicação deste, ficando advertido de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião. Maiores informações sobre o pedido feito podem ser obtidas neste Ofício Registral, no endereço constante do cabeçalho. 22 de janeiro de 2026. A Oficiala Substituta, SAMARA BENEVIDES DUQUE.

Comentários no Facebook:

Comentários