Confira vagas de empregos para esta quarta feira 28/01 para Jequié

ANALISTA DE LABORATÓRIO

Ensino superior completo em Biomedicina ou em Farmácia

Experiência comprovada na CTPS

Possuir conselho ativo e regularizado. Ter habilidade com análise e processamento de exames

04 VAGAS

TÉCNICO DE LABORATÓRIO E ANÁLISE CLÍNICA

Ensino Técnico completo

Experiência comprovada na CTPS

Possuir conselho ativo e regularizado. Ter habilidade com triagem e coleta de exames

04 VAGAS

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Ensino médio completo

Experiência comprovada na CTPS com serviços de limpeza

01 VAGA

ANALISTA FISCAL

Ensino superior incompleto em Administração, Contabilidade ou em Economia

Experiência comprovada na CTPS e ter habilidade com gestão de riscos tributária

01 VAGA

ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL

Ensino superior incompleto em Administração, Contabilidade ou em Economia

Experiência comprovada na CTPS

Habilidade folha de pagamento, cálculos rescisórios, controle de pontos e de benefícios, etc

01 VAGA

REPOSITOR DE MERCADORIAS

Ensino médio completo

Experiência comprovada na CTPS, CNH -B e disponibilidade de horário

01 VAGA

INSTALADOR DE SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA

Ensino médio completo

Experiência na função

01 VAGA

CONFERENTE

Ensino médio completo

Experiência comprovada na CTPS, ter CNH A/B e disponibilidade para trabalho noturno

01 VAGA

PINTOR

Ensino fundamental incompleto

Experiência comprovada na CTPS

01 VAGA

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

Ensino superior completo

Experiência comprovada na CTPS

Habilidade com almoxarifado, compras, cotação, controle de brigada de incêndio, etc.

01 VAGA

COSTURADOR DE CALÇADOS

Ensino fundamental incompleto

100 VAGAS

COSTURADOR DE CALÇADOS / JOVEM APRENDIZ

Estudante a partir do 9º ano – 18 a 22 anos

70 VAGAS

AÇOUGUEIRO

Ensino fundamental incompleto

Experiência na função e disponibilidade de horário

04 VAGAS

AGE DE PORTARIA

Ensino médio completo

Experiência comprovada na CTPS

VAGA EXCLUSIVA PARA PCD

10 VAGAS

MERENDEIRO

Ensino médio completo

Experiência comprovada na CTPS

VAGA EXCLUSIVA PARA PCD

20 VAGAS

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Ensino médio completo

Experiência comprovada na CTPS

VAGA EXCLUSIVA PARA PCD

30 VAGAS

