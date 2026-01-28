Desenvolvimento: Robotic Software
Confira vagas de empregos para esta quarta feira 28/01 para Jequié
ANALISTA DE LABORATÓRIO
Ensino superior completo em Biomedicina ou em Farmácia
Experiência comprovada na CTPS
Possuir conselho ativo e regularizado. Ter habilidade com análise e processamento de exames
04 VAGAS
TÉCNICO DE LABORATÓRIO E ANÁLISE CLÍNICA
Ensino Técnico completo
Experiência comprovada na CTPS
Possuir conselho ativo e regularizado. Ter habilidade com triagem e coleta de exames
04 VAGAS
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Ensino médio completo
Experiência comprovada na CTPS com serviços de limpeza
01 VAGA
ANALISTA FISCAL
Ensino superior incompleto em Administração, Contabilidade ou em Economia
Experiência comprovada na CTPS e ter habilidade com gestão de riscos tributária
01 VAGA
ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL
Ensino superior incompleto em Administração, Contabilidade ou em Economia
Experiência comprovada na CTPS
Habilidade folha de pagamento, cálculos rescisórios, controle de pontos e de benefícios, etc
01 VAGA
REPOSITOR DE MERCADORIAS
Ensino médio completo
Experiência comprovada na CTPS, CNH -B e disponibilidade de horário
01 VAGA
INSTALADOR DE SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA
Ensino médio completo
Experiência na função
01 VAGA
CONFERENTE
Ensino médio completo
Experiência comprovada na CTPS, ter CNH A/B e disponibilidade para trabalho noturno
01 VAGA
PINTOR
Ensino fundamental incompleto
Experiência comprovada na CTPS
01 VAGA
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
Ensino superior completo
Experiência comprovada na CTPS
Habilidade com almoxarifado, compras, cotação, controle de brigada de incêndio, etc.
01 VAGA
COSTURADOR DE CALÇADOS
Ensino fundamental incompleto
100 VAGAS
COSTURADOR DE CALÇADOS / JOVEM APRENDIZ
Estudante a partir do 9º ano – 18 a 22 anos
70 VAGAS
AÇOUGUEIRO
Ensino fundamental incompleto
Experiência na função e disponibilidade de horário
04 VAGAS
AGE DE PORTARIA
Ensino médio completo
Experiência comprovada na CTPS
VAGA EXCLUSIVA PARA PCD
10 VAGAS
MERENDEIRO
Ensino médio completo
Experiência comprovada na CTPS
VAGA EXCLUSIVA PARA PCD
20 VAGAS
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Ensino médio completo
Experiência comprovada na CTPS
VAGA EXCLUSIVA PARA PCD
30 VAGAS
Os comentários estão fechados, mas trackbacks E pingbacks estão abertos.