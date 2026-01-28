Ao lado do governador, Hassan comemora anúncios de investimentos e entrega de obras e equipamentos no Vale do Jiquiriçá

Reafirmando seu compromisso com o desenvolvimento socioeconômico dos municípios de sua base política e o bem-estar de suas populações, o deputado municipalista Hassan (PP), ao lado do governador Jerônimo Rodrigues, prefeitos e secretários estaduais, realizou intensa maratona nos municípios de Maracás, Planaltino, Lagedo do Tabocal e Itiruçu, no Vale do Jiquiriçá. Ele agradeceu ao chefe do executivo estadual pelas inaugurações, ordem de serviços e entregas de equipamentos essenciais, fruto de suas emendas parlamentares impositivas, e pelas autorizações de obras e investimentos estaduais.

Hassan valorizou a presença do governador na região e, ao lado dos prefeitos Zé Cocá, de Jequié, Binho, de Lafaiete Coutinho, Bira Moraes, de Itiruçu, Marquinhos Sena, de Lagedo do Tabocal, e Romi, de Planaltino, ressaltou a importância dessas inaugurações, ordem de serviços e equipamentos para fortalecer as ações em prol do desenvolvimento dos municípios, ressaltando que juntos vão continuar lutando para o fortalecimento dessas cidades.

Em Maracás, Hassan comemorou a inauguração da primeira etapa do Sistema Integrado de Abastecimento de Água (SIAA), com mais de 130 quilômetros de adutora, captando água do rio Paraguaçu, beneficiando Maracás e os municípios de Planaltino, Lajedo do Tabocal, Itiruçu e Entroncamento de Jaguaquara, e a assinatura da ordem para a construção de uma área de escape em trecho da BA-026, conhecido como curva da morte, no povoado de Pé de Serra, obra solicitada pelo parlamentar em 2023, através da Indicação nº 26.725.

Agradecendo ao governador, o deputado destacou que “essa obra representa um avanço fundamental para a segurança viária, preservação de vidas e tranquilidade de quem trafega pela região”, considerando ainda que “esse trecho é fundamental para o escoamento da produção agrícola do Vale do Jiquiriçá e para o abastecimento das indústrias, mercados e fornecedores”.

Em Itiruçu, para aprimorar e ampliar o atendimento médico na cidade, foram entregues uma ambulância, um veículo administrativo, kit sala de estabilização e equipamentos hospitalares, com raio-x e processadora, e autorizada liberação de veículo tipo Van para o TFD, frutos de emendas parlamentares do deputado Hassan. Além disso, o deputado acompanhou a inauguração do Shopping Popular Joana Oliveira de Novaes, com 15 boxes para comerciantes, para fortalecer a economia local e gerar renda.

Como resultado de articulações realizadas pelo parlamentar, o governador autorizou a pavimentação de trechos rurais para interligar distritos à BA-250 e outras rodovias estaduais e calçamento de vias e acessos urbanos, a exemplo do Assentamento Primavera, Vila Geraldo, creche de Upabuçu e construção de praça e quadra poliesportiva.

Também o município de Planaltino foi contemplado com uma ambulância, e entrega de 30 barracas de feira, via emenda parlamentar do legislador. O governador autorizou ainda a celebração de convênio com a prefeitura para a reforma e ampliação do mercado municipal, visando fortalecer a economia familiar e o comércio popular local, além da implantação de quatro unidades da Saúde da Família.

Graças a emendas parlamentares do deputado, Lagedo do Tabocal recebeu um kit de Estabilização, e teve autorizada a liberação de veículo tipo Van para o TFD para o mês de fevereiro, além da autorização para pavimentação das avenidas 4 de Novembro e Aurélio Muniz, e reforma do mercado municipal.

Comentários no Facebook:

Comentários