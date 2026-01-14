Desenvolvimento: Robotic Software
Confira vagas de emprego para Jequié nesta quarta feira 14/01
REPOSITOR DE MERCADORIAS
Ensino médio completo
Experiência comprovada na CTPS e disponibilidade de horário
02 VAGAS
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
Ensino superior completo
Experiência comprovada na CTPS
Habilidade com almoxarifado, compras, cotação, controle de brigada de incêndio, etc.
01 VAGA
COMPRADOR
Ensino superior completo
Experiência comprovada na CTPS.
Habilidade com compras na área de construção civil, controle de EPIs e informática
01 VAGA
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
Ensino técnico completo
Experiência na CTPS em obras de grande porte
Habilidade com normas regulamentadoras, gestão de riscos, elaboração de projetos, etc.
01 VAGA
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
Ensino técnico completo
Experiência comprovada na CTPS
Habilidade com leitura e interpretação de projetos. Possuir registro no CREA
01 VAGA
PEDREIRO
Ensino fundamental incompleto
Experiência comprovada na CTPS
10 VAGAS
ENCARREGADO DE OBRAS
Ensino médio completo
Experiência comprovada na CTPS em obras de grande porte
03 VAGAS
SERRALHEIRO
Ensino fundamental incompleto
Experiência comprovada na CTPS
10 VAGAS
COSTURADOR DE CALÇADOS
Ensino fundamental incompleto
20 VAGAS
MECÂNICO DE AUTOMÓVEL
Ensino fundamental incompleto
Experiência na função
02 VAGAS
BORRACHEIRO
Ensino fundamental incompleto
Experiência com serviços pesados
01 VAGA
AÇOUGUEIRO
Ensino fundamental incompleto
Experiência na função e disponibilidade de horário
02 VAGAS
AGENTE DE PORTARIA
Ensino médio completo
Experiência comprovada na CTPS
VAGA EXCLUSIVA PARA PCD
10 VAGAS
MERENDEIRO
Ensino médio completo
Experiência comprovada na CTPS
VAGA EXCLUSIVA PARA PCD
20 VAGAS
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Ensino médio completo
Experiência comprovada na CTPS
VAGA EXCLUSIVA PARA PCD
30 VAGAS
ESTOQUISTA
Ensino médio completo
Experiência na função e habilidade com informática
VAGA EXCLUSIVA PARA PCD
01 VAGA
