Confira vagas de emprego para Jequié nesta quarta feira 14/01

REPOSITOR DE MERCADORIAS

Ensino médio completo

Experiência comprovada na CTPS e disponibilidade de horário

02 VAGAS

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

Ensino superior completo

Experiência comprovada na CTPS

Habilidade com almoxarifado, compras, cotação, controle de brigada de incêndio, etc.

01 VAGA

COMPRADOR

Ensino superior completo

Experiência comprovada na CTPS.

Habilidade com compras na área de construção civil, controle de EPIs e informática

01 VAGA

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Ensino técnico completo

Experiência na CTPS em obras de grande porte

Habilidade com normas regulamentadoras, gestão de riscos, elaboração de projetos, etc.

01 VAGA

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

Ensino técnico completo

Experiência comprovada na CTPS

Habilidade com leitura e interpretação de projetos. Possuir registro no CREA

01 VAGA

PEDREIRO

Ensino fundamental incompleto

Experiência comprovada na CTPS

10 VAGAS

ENCARREGADO DE OBRAS

Ensino médio completo

Experiência comprovada na CTPS em obras de grande porte

03 VAGAS

SERRALHEIRO

Ensino fundamental incompleto

Experiência comprovada na CTPS

10 VAGAS

COSTURADOR DE CALÇADOS

Ensino fundamental incompleto

20 VAGAS

MECÂNICO DE AUTOMÓVEL

Ensino fundamental incompleto

Experiência na função

02 VAGAS

BORRACHEIRO

Ensino fundamental incompleto

Experiência com serviços pesados

01 VAGA

AÇOUGUEIRO

Ensino fundamental incompleto

Experiência na função e disponibilidade de horário

02 VAGAS

AGENTE DE PORTARIA

Ensino médio completo

Experiência comprovada na CTPS

VAGA EXCLUSIVA PARA PCD

10 VAGAS

MERENDEIRO

Ensino médio completo

Experiência comprovada na CTPS

VAGA EXCLUSIVA PARA PCD

20 VAGAS

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Ensino médio completo

Experiência comprovada na CTPS

VAGA EXCLUSIVA PARA PCD

30 VAGAS

ESTOQUISTA

Ensino médio completo

Experiência na função e habilidade com informática

VAGA EXCLUSIVA PARA PCD

01 VAGA

