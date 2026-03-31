EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA TITULARES DE DIREITOS E CONFRONTANTES RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO

Através do presente edital torna-se público que tramita pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião no Registro de Imóveis e Hipotecas, Títulos e Documentos e Cível das Pessoas Jurídicas da Comarca de Jequié/BA, sob protocolo nº 10007, com os seguintes dados: REQUERENTE: MARCOS DO ESPIRITO SANTO SILVA, brasileiro, maior, capaz, gerente de vendas, RG nº 0862691940 SSP/BA, CPF nº 926.188.475-04, casado em 15/05/2011 com Rosane dos Santos Silva, brasileira, maior, capaz, RG nº 0422676764 SSP/BA, CPF nº 418.291.155-53, ambos residentes e domiciliados na Rua L, Urbis IV, nº 28-A, bairro Espírito Santo, em Jequié/BA. IMÓVEL USUCAPIENDO: Imóvel urbano situado a Rua L, nº 28-A, integrante da URBIS IV, bairro Espírito Santo, nesta cidade de Jequié-Bahia, consistente de um imóvel residencial com dois pavimentos, com área construída de 199,39m², sendo a área total do terreno de 175,43m², com inscrição imobiliária nº 01034740300001, tudo conforme mapa e memorial descritivo elaborado pelo Técnico Agrimensor, CRT: 67421628568, ART: CFT2403470411, MATRÍCULA/TRANSCRIÇÃO: 11.911, Livro 2-AS. MODALIDADE DE USUCAPIÃO: Extraordinária. TEMPO DE POSSE: Há mais 15 anos. Pelo presente edital, fica intimado HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S.A – URBIS, CGC-MF: 15.171.101/0001-00 na qualidade de proprietário tabular para se manifestar em relação ao pedido de usucapião, apresentando impugnação escrita diretamente nesta serventia, com as razões da sua discordância, no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados a partir da publicação deste, ficando advertido de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião. Maiores informações sobre o pedido feito podem ser obtidas neste Ofício Registral, no endereço constante do cabeçalho. 22 de janeiro de 2026. A Oficiala Substituta, SAMARA BENEVIDES DUQUE.

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