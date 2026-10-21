Suspeito de 19 anos morre durante ação da Polícia Militar em Maracás; arma de fogo e drogas são apreendidas

Um suspeito de 19 anos morreu durante uma ação da Polícia Militar da Bahia, através da 93ª CIPM de Maracás, no Vale do Jiquiriçá, na tarde desta terça-feira (20/10)

De acordo com informações da 93ª CIPM, ‘’uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para averiguar a presença de indivíduos armados em uma área de mata, no bairro Jardim Primavera.

Durante a ação, houve troca de tiros. Após cessarem os disparos, um indivíduo foi localizado ferido e socorrido a uma unidade hospitalar, onde o óbito foi constatado pela equipe médica.

Na ocorrência, foram apreendidos um revólver, munições de diferentes calibres, substâncias análogas a entorpecentes e materiais utilizados para acampamento’’, diz a PM em nota pública enviada à imprensa.

Ainda de acordo com as informações policiais, o material foi apresentado à autoridade policial competente para a adoção das medidas legais cabíveis, na Delegacia Territorial de Maracás. O suspeito foi identificado como Rai da Silva Novaes, que teve o corpo encaminhado pela Polícia Técnica ao Instituto Médico Legal de Jequié. O suspeito possuía passagem pela Polícia.

Informações: Blog Marcos Frahm. Foto: Divulgação / 93ª CIPM

Comentários no Facebook:

Comentários