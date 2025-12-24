Confira vagas de emprego para esta quarta feira 24/12 em Jequié

AÇOUGUEIRO

Ensino fundamental incompleto

Experiência na função e disponibilidade de horário

01 VAGA

TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Ensino médio completo

Experiência na função e conhecimento em instalação de rede de internet

01 VAGA

SUPERVISOR DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Ensino médio completo

Experiência comprovada na CTPS e disponibilidade de horário

Habilidade com gestão de equipe, supervisão de vendas e indicadores de resultados

01 VAGA

PIZZAIOLA

Ensino fundamental incompleto

Experiência na função e disponibilidade de horário

01 VAGA

ANALISTA FINANCEIRO

Ensino superior completo

Experiência nas áreas contábeis e financeira.

01 VAGA

AUXILIAR DE TI

Ensino técnico completo

Experiência em manutenção de equipamentos e rede.

01 VAGA

FISCAL DE LOJA

Ensino médio completo

VAGA EXCLUSIVA PARA PCD

01 VAGA

ESTOQUISTA

Ensino médio completo

Experiência na função e habilidade com informática

VAGA EXCLUSIVA PARA PCD

01 VAGA

REPOSITOR DE MERCADORIA

Ensino médio completo

Experiência na função

VAGA EXCLUSIVA PARA PCD

01 VAGA

