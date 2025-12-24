Desenvolvimento: Robotic Software
Confira vagas de emprego para esta quarta feira 24/12 em Jequié
AÇOUGUEIRO
Ensino fundamental incompleto
Experiência na função e disponibilidade de horário
01 VAGA
TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Ensino médio completo
Experiência na função e conhecimento em instalação de rede de internet
01 VAGA
SUPERVISOR DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
Ensino médio completo
Experiência comprovada na CTPS e disponibilidade de horário
Habilidade com gestão de equipe, supervisão de vendas e indicadores de resultados
01 VAGA
PIZZAIOLA
Ensino fundamental incompleto
Experiência na função e disponibilidade de horário
01 VAGA
ANALISTA FINANCEIRO
Ensino superior completo
Experiência nas áreas contábeis e financeira.
01 VAGA
AUXILIAR DE TI
Ensino técnico completo
Experiência em manutenção de equipamentos e rede.
01 VAGA
FISCAL DE LOJA
Ensino médio completo
VAGA EXCLUSIVA PARA PCD
01 VAGA
ESTOQUISTA
Ensino médio completo
Experiência na função e habilidade com informática
VAGA EXCLUSIVA PARA PCD
01 VAGA
REPOSITOR DE MERCADORIA
Ensino médio completo
Experiência na função
VAGA EXCLUSIVA PARA PCD
01 VAGA
