Prefeitura de Jequié realiza novas obras de concretagem e instalação de pontes pluviais no Jequiezinho

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Infraestrutura, segue avançando com as melhorias estruturais em diversas regiões do município. Nesta terça-feira, 1, as equipes de serviço atuaram na Rua da Banca, no bairro Jequiezinho, onde promoveram a aplicação de concreto usinado no entorno do canal pluvial da localidade. A iniciativa faz parte de um conjunto de investimentos voltados para o aprimoramento do sistema de drenagem e urbanização, visando maior segurança e conforto para os moradores.

O trecho beneficiado já havia recebido a concretagem do canal pluvial e a instalação de uma ponte, contribuindo significativamente para a mobilidade urbana e a segurança viária. Agora, com o uso do caminhão-betoneira, a aplicação do concreto foi feita de forma uniforme sobre a via previamente preparada. O serviço elimina problemas como poeira em períodos secos e acúmulo de lama nos dias de chuva, melhorando a qualidade de vida da comunidade local.

Além de facilitar o tráfego na região, as intervenções reforçam a ação do programa de modernização da infraestrutura urbana, que vem implementando melhorias estruturais em diferentes bairros, promovendo a acessibilidade e garantindo mais segurança às famílias contempladas. Para o secretário de Infraestrutura, Lucindo Menezes, as obras executadas no bairro Jequiezinho garantem mais dignidade e bem-estar para a população.

