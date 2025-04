PRF prende foragido da Justiça com três mandados de prisão na BR-116, em Jequié

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um foragido da Justiça durante fiscalização no km 677 da BR-116, em Jequié (BA). Contra ele, havia três mandados de prisão expedidos pela 2ª Vara de Barreirinhas, no Maranhão. A abordagem ocorreu por volta das 17h30, quando uma equipe do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) da PRF parou um ônibus para verificação. Durante a checagem da documentação dos passageiros, os policiais identificaram os mandados de prisão em aberto contra um dos ocupantes. Diante dos fatos, o homem foi encaminhado à Polícia Judiciária de Jequié para as providências cabíveis. Informações e Foto: PRF

Comentários no Facebook:

Comentários