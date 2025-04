Inscrições para o Universidade para Todos terminam nesta quarta-feira (2)

Os interessados em ingressar no Ensino Superior têm a última chance para garantir uma vaga no curso preparatório do Programa Universidade para Todos (UPT), oferecido gratuitamente pela Secretaria da Educação do Estado (SEC), em parceria com universidades públicas da Bahia (UNEB, UESC, UEFS, UESB, UFBA UFRB, UFSB e UFOB). As inscrições se encerram nesta quarta-feira (2) e devem ser feitas pelo site upt.educacao.ba.gov.br . Este ano, o programa oferece 20.110 vagas distribuídas em 218 municípios e 358 polos de funcionamento. Este ano, o governo estadual está investindo R$ 18 milhões no programa.Podem participar estudantes regularmente matriculados em 2025 no 3º ano do Ensino Médio regular ou suas modalidades correspondentes, bem como alunos do 4º ano da Educação Profissional integrada ao Ensino Médio na rede estadual. Também são elegíveis os egressos do Ensino Médio das redes estadual e municipais da Bahia. No momento da inscrição, o candidato deve selecionar o município, o turno e a modalidade de aula de sua preferência.A seleção dos candidatos será realizada por meio de um sorteio eletrônico, que ocorre no dia 4 de abril, às 9h, na sede da SEC. As aulas começam no dia 22 de abril e serão oferecidas em três modalidades: presencial, com aulas de segunda a sexta-feira; não presencial, com transmissões ao vivo por plataformas como Zoom e Google Meet; e híbrida, combinando as duas opções anteriores.Os participantes contarão com uma preparação completa para os processos seletivos de ingresso ao Ensino Superior. A programação inclui aulas de todas as disciplinas do currículo básico, além de aulões especiais, simulados, orientação profissional e oficinas interdisciplinares. O objetivo é ampliar as chances de aprovação dos estudantes, proporcionando uma formação sólida e diversificada.