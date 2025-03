Governo da Bahia lança, em Ipiaú, projeto para fortalecer a agricultura familiar e preservar a Mata Atlântica

O desenvolvimento sustentável das comunidades rurais da Mata Atlântica, na Bahia, ganhou impulso com o lançamento do Projeto Parceiros da Mata, ocorrido nesta quinta-feira (20/03), no município de Ipiaú. A iniciativa do Governo do Estado, por meio da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR) e da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), tem como objetivo melhorar a qualidade de vida de 352 mil pessoas, garantindo acesso à água, saneamento básico, capacitação, apoio à produção agroecológica e ações de preservação ambiental.

Com um investimento de US$ 150 milhões (mais de R$ 800 milhões), o projeto será executado em 77 municípios dos territórios do Baixo Sul, Litoral Sul, Vale do Jiquiriçá e Médio Rio de Contas, promovendo inclusão socioprodutiva e oportunidades para jovens, mulheres, povos indígenas e comunidades tradicionais.

O diretor-presidente da CAR, Jeandro Ribeiro, ressaltou o impacto que o projeto terá na vida de milhares de famílias agricultoras. “Hoje, aqui em Ipiaú, estamos dando a largada para um projeto que vai mudar a realidade do rural baiano. São 88 mil famílias beneficiadas, investimentos robustos e ações que chegam para fortalecer a produção de alimentos, gerar emprego e renda e consolidar a Mata Atlântica como um espaço de desenvolvimento sustentável. O Parceiros da Mata nasce para transformar vidas e garantir que a mão do Estado chegue a quem mais precisa”.

Durante a solenidade, que contou com a presença do governador Jerônimo Rodrigues, prefeitos, secretários, lideranças de movimentos sociais, representantes de consórcios públicos e instituições financeiras, foi destacada a importância do projeto na adaptação das comunidades às mudanças climáticas.

Segundo o diretor do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA) no Brasil, Arnoud Hameleers, a iniciativa representa um novo desafio e uma grande oportunidade. “Estamos inaugurando um projeto inovador, que trará benefícios concretos para as comunidades. Esperamos contribuir para reduzir os impactos das mudanças climáticas no Brasil e melhorar a vida das pessoas que vivem nesta região”.

Produção sustentável

O Projeto Parceiros da Mata será estruturado em quatro frentes principais. A primeira envolve o fortalecimento da produção sustentável e a recuperação ambiental, incentivando práticas agroecológicas e ações de reflorestamento. A segunda foca na segurança hídrica e saneamento rural, garantindo acesso à água potável e melhoria da infraestrutura sanitária. A terceira prevê o fortalecimento institucional e a gestão do conhecimento, promovendo capacitações para agricultores, técnicos e gestores. Já a quarta linha de ação se concentra na gestão do projeto, assegurando que todas as etapas sejam executadas de forma eficiente e participativa.

A coordenadora executiva do projeto, Cida Oliva, destacou que a iniciativa representa muito mais do que investimentos financeiros. “Estamos falando de uma transformação real na vida de milhares de agricultores familiares. O Governo da Bahia vem apostando fortemente no desenvolvimento sustentável e na preservação do meio ambiente. Vamos atuar para fortalecer a produção, garantir o uso sustentável dos recursos naturais e mitigar os efeitos das mudanças climáticas, promovendo justiça social e inclusão.”

Preservação da Mata Atlântica

Para as comunidades indígenas, o projeto representa um avanço significativo na preservação da Mata Atlântica e dos seus recursos naturais. O líder indígena Babau Tupinambá celebrou a iniciativa e reforçou a necessidade de ações concretas para proteger os rios e nascentes. “É a primeira vez que um grande recurso vem para beneficiar a Mata Atlântica. Estou feliz e a expectativa é que esse projeto ajude a proteger nossos rios, garantir saneamento adequado e evitar que nossos afluentes sejam poluídos. Preservar a água é fundamental para a vida do nosso povo e para todo o ecossistema”.

Com o lançamento do Parceiros da Mata, a Bahia dá mais um passo rumo ao desenvolvimento sustentável do meio rural, garantindo investimentos que fortalecem a produção de alimentos saudáveis, a geração de renda e a conservação da biodiversidade. Nos próximos anos, o projeto será responsável por transformar a realidade de milhares de famílias e consolidar a Mata Atlântica baiana como um exemplo de equilíbrio entre produção e preservação ambiental.

Fotógrafo: Geraldo Carvalho

