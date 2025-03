CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CÍVEL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE JEQUIÉ – ESTADO DA BAHIA

Praça Coronel João Borges, 01 Térreo – Centro – Jequié – Bahia – CEP 45200-120 – Tel. (73) 3526-5305



EDITAL PARA TERCEIROS INTERESSADOS

RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO

Através do presente edital torna-se público que tramita pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião no Registro de Imóveis e Hipotecas, Títulos e Documentos e Cível das Pessoas Jurídicas da Comarca de Jequié/BA sob protocolo n° 97.462, com os seguintes dados: REQUERENTE: AIALLA VAZ SOUZA SANTOS, brasileira, maior, capaz, solteira, médica, RG n° 1383179336 SSP/BA, CPF n° 024.954.185-89, residente e domiciliado na Rua Érico Veríssimo, n°199, 9° andar, Apt. 904, Edifício Neo Itaigara, bairro Itaigara, Salvador/Bahia, em Jequié /BA IMÓVEL USUCAPIENDO: Imóvel localizado na rua Corinthias, SN, bairro do Mandacaru, identificado como Lote 7 da Quadra 22 do Loteamento Jardim Maracanã, Jequié/BA sendo a área do terreno de 355,14 m², sem identificação, com inscrição imobiliária n°01051100084001, tudo conforme mapa e memorial descritivo elaborado pelo Técnico Agrimensor, CRT: 67421628568, ART: CFT2403302575, MATRÍCULA/TRANSCRIÇÃO: 54.704, Livro 3-V. MODALIDADE DE USUCAPIÃO: Extraordinária, TEMPO DE POSSE: Há mais de 15 anos. Pelo presente edital, certifica-se terceiros eventualmente interessados da existência do procedimento de Usucapião Extraordinária, para se manifestarem em relação ao pedido de usucapião, apresentando impugnação escrita diretamente nesta serventia, com as razões da sua discordância, no prazo legal de 15 (quinze) dias corridos contados a partir da publicação deste, ficando advertido de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião. Maiores informações sobre o pedido feito podem ser obtidas neste Ofício Registral, no Praça Coronel João Borges, n• 01, térreo, Centro, Jequié/BA, 20 março de 2025. A Oficiala Substituta, SAMARA BENEVIDES DUQUE.