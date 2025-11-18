Prefeitura de Jequié inaugura posto de saúde em Santa Clara e reforça atendimento às comunidades rurais

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, inaugurou, nesta segunda-feira, 17, o Posto de Saúde Agenor Lima, no povoado de Santa Clara. A cerimônia contou com a presença do prefeito Zé Cocá; do vice-prefeito, Flávio Santana, o Flavinho; do secretário de Saúde, Marlon Pereira; do presidente da Câmara Municipal, Emanuel Campos Silva, o Tinho de Waldeck; além de equipes técnicas, moradores da comunidade e familiares do homenageado que dá nome ao novo equipamento. A entrega marca mais um avanço nas ações de fortalecimento da rede municipal de Saúde.

Localizado a 42 quilômetros da sede, o povoado de Santa Clara não contava com uma unidade própria de Saúde. Durante décadas, os atendimentos eram realizados de forma improvisada ou por meio de unidades móveis, o que limitava o acesso e a continuidade dos serviços. Com a nova estrutura, a comunidade passa a ter um equipamento completo, com sala médica, sala de odontologia, sala de Enfermagem, Farmácia, recepção e área externa coberta. Além da inauguração, a Secretaria de Saúde realizou uma feira de saúde, que atendeu mais de 200 pessoas, ao longo do dia. Informações e Foto: Secom PMJ

