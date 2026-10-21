Com R$ 30 mil reais de premiação, Prefeitura de Jequié celebra aniversário da cidade com Meia-Maratona, Corrida e Caminhada Jequié 129 anos

Mesmo com a chuva que marcou o início da manhã do ultimo domingo, 18, a Meia-Maratona, Corrida e Caminhada Jequié 129 Anos reuniu mais de mil atletas e desportistas em uma celebração marcada pela superação e pelo espírito esportivo. Promovido pela Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Esporte e Lazer, o evento integrou a programação comemorativa pelos 129 anos de emancipação política do município. Estiveram presentes o prefeito de Jequié, Flávio Santana, o Flavinho; o deputado estadual Hassan Iossef; o secretário interino de Esporte e Lazer, Camilo Barbosa; o vereador Ladislau Bulhões, o Bui, líder do Governo na Câmara Municipal; a diretora municipal de Desenvolvimento do Turismo, Juliana Andrade; além da equipe técnica da Secretaria de Esporte e Lazer.

A competição mobilizou atletas de Aiquara, Apuarema, Brejões, Gandu, Iaçu, Iguaí, Ilhéus, Ipiaú, Iramaia, Itagi, Itabuna, Itagibá, Itamari, Itaquara, Itiruçu, Ituaçu, Jaguaquara, Jitaúna, Lafaiete Coutinho, Lajedo do Tabocal, Maiquinique, Manoel Vitorino, Maracás, Planaltino, Poções, Salvador, Santa Inês, Santo Antônio de Jesus, Teolândia, Ubaíra, Wenceslau Guimarães e Jequié, totalizando 31 municípios. Em razão das chuvas, a programação sofreu um pequeno atraso, mas, por volta das 7h, os participantes partiram da Praça da Matriz para percorrer as ruas da cidade, transformando a manhã em um grande encontro de incentivo à saúde, à qualidade de vida e à prática esportiva.

A programação foi dividida em três modalidades: meia-maratona, com percurso de 21 quilômetros; corrida de 10 e 5 quilômetros; e caminhada 2 quilômetros. O percurso contemplou importantes vias públicas, incluindo o eixo central da cidade, a Avenida Waldomiro Borges, o Distrito Industrial e a Avenida Lions Club. Para garantir o conforto dos participantes, a organização disponibilizou pontos de hidratação com água, refrigerante e bebida isotônica, além de um café da manhã sertanejo, estrutura elogiada pelos atletas. A iniciativa reforçou o compromisso do município com a promoção do esporte e a realização de atividades que estimulam hábitos saudáveis e ampliam as oportunidades de participação da população.

A realização contou ainda com o apoio operacional da Polícia Militar, da Guarda Civil Municipal, da Superintendência Municipal de Trânsito (SUMTRAN), da Secretaria de Saúde, com a equipe do SAMU, a Secretaria de Serviços Públicos e os jovens integrantes do Tiro de Guerra de Jequié (TG 06-009). As equipes atuaram na segurança, na sinalização, no controle de acessos e no suporte aos participantes ao longo dos percursos, incluindo os pontos de hidratação. Ao final das provas, foi realizada a solenidade de premiação e todos os atletas participantes receberam medalhas, enquanto os três primeiros colocados na classificação geral e em cada categoria foram contemplados com prêmios em dinheiro, totalizando R$ 30 mil em premiação. Informações e foto: SECOM PMJ

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