Projeto de estudantes da rede estadual é selecionado para o Festival Nacional Sesi Robótica, em Brasília

Cinco estudantes do 2º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Mestre Paulo dos Anjos, no Bairro da Paz, em Salvador, participaram do Festival Nacional Sesi de Robótica, em Brasília, promovido pelo Serviço Social da Indústria e considerado o maior evento de robótica educacional do Brasil. Compondo a equipe Flash Light, os alunos representaram a Bahia com o projeto Tyfon, que, na Etapa Regional Sesi de Robótica, foi classificado entre seis concorrentes para a Etapa Nacional, ocorrida em Brasília, no mês de março. O trabalho escolar consiste em um protótipo de simulador projetado para alertar animais marinhos sobre áreas de risco e embarcações, evitando acidentes que possam causar danos ou morte.



O Colégio Estadual Mestre Paulo dos Anjos foi representado por João Paulo de Santana, Juliana Silva da Encarnação, Paulo Bernardo Santana dos Santos, Sophia da Silva do Amor Divino, Caíque de Jesus Silva, Maria Eduarda dos Santos Santiago e Arley dos Santos Lima (técnico suplente). “Participar do Festival Nacional Sesi de Robótica foi uma experiência incrível. Representou uma oportunidade de mostrar nosso projeto e nossas habilidades em Robótica, além de aprender com outros estudantes e especialistas da área”, disse Sophia, 14 anos, para quem a possibilidade de criar soluções inovadoras e resolver problemas do mundo através da Robótica a encanta.



Para o colega João Paulo de Santana, 15 anos, sua identificação com a Robótica o motiva a mergulhar na área, agregando conhecimentos já pensando no seu futuro profissional. ”O festival foi uma oportunidade muito boa para aprender de forma descontraída, em alguns momentos, considerando o peso do evento. Além de que foi um prestígio representar o Estado da Bahia em uma competição desse nível”, destacou. O Festival Nacional Sesi Robótica, que este ano aconteceu em março, reúne estudantes de todo o país para competir em diferentes modalidades e classifica equipes para a competição internacional First.



Sobre o Tyfon – O projeto apresentado no evento nacional foi idealizado com o propósito de preservar a vida de animais marinhos que habitam o oceano. “Em se tratando do oceano, um ecossistema delicado, o menor problema pode gerar um dano catastrófico. Quando a tripulação de uma embarcação vê a aproximação de um animal marinho, a ação imediata é ligar o motor da embarcação no neutro e/ou bater na água para o animal reconhecer a presença de um obstáculo. A ideia de criar o protótipo foi baseada no modelo de boias flutuantes e a estrutura do mesmo foi modelada em impressora 3D e outras adaptações como mini-placas solares”, explicou a professora de Química e técnica da Equipe de Robótica do Mestre Paulo, Marlene Alves Costa Oliveira. Para isso, foi utilizada uma placa de arduíno para o funcionamento do sistema elétrico composto por componentes como vibracall.



A professora Marlene destacou que o evento foi uma oportunidade única para os estudantes e educadores desenvolverem habilidades essenciais, como colaboração, trabalho em equipe e resiliência. “Esse torneio ultrapassa a competição, pois desafia as crianças e os jovens a explorarem o mundo da Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática (Stem), oportunizando a aplicação de habilidades e conhecimentos em situações do mundo real”.



Texto: Cláudia Lessa/ASCOM SEC

Fotos: Marlene Oliveira

