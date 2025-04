Messi, cão farejador da PRF, localiza drogas escondidas em bolas de futebol na BR-116

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu entorpecentes escondidos em bolas de futebol durante uma fiscalização no km 830 da BR-116, em Vitória da Conquista (BA). A ação contou com o apoio do cão policial (K9) Messi, especializado na detecção de substâncias ilícitas.

Por volta das 17h, durante abordagem a um ônibus que fazia a linha Sorocaba (SP) – Nova Olinda (PB), o K9 Messi sinalizou positivamente para uma sacola de viagem localizada no bagageiro externo do veículo. Questionado, o motorista informou que o volume se tratava de uma encomenda, embarcada na garagem da empresa em São Paulo, com destino final à cidade paraibana.

Na abertura da sacola, os policiais encontraram duas bolas de futebol — uma cheia e uma murcha. Dentro da bola vazia havia um saco contendo 190 papelotes de substância com características de cloridrato de cocaína, totalizando 202 gramas, além de duas buchas de maconha, somando 56 gramas.

A droga apreendida foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Vitória da Conquista para as providências cabíveis. Informações e Foto: PRF

Comentários no Facebook:

Comentários