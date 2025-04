Superintendente da PRF na Bahia e Corpo de Bombeiros discutem acordo de cooperação técnica em reunião institucional

Representantes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) se reuniram para tratar de um acordo de cooperação técnica entre as instituições. O encontro foi realizado na sede do Comando-Geral dos Bombeiros, em Salvador (BA). Participaram da reunião o superintendente da PRF na Bahia, Inspetor Vagner Gomes, e o chefe da Seção de Operações e superintendente substituto, Inspetor Althemar Brandão. Pelo Corpo de Bombeiros, o comandante-geral, Coronel BM Aloísio Mascarenhas Fernandes, representou a corporação. O objetivo do acordo em discussão é fortalecer a atuação conjunta entre os dois órgãos, promovendo maior integração nas ações de atendimento a emergências, salvamentos, operações em desastres naturais e resposta a acidentes nas rodovias federais que cortam o estado. Informações e Foto: PRF

