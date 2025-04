Prefeitura de Jequié leva Caravana Cultural Jorge Salomão ao povoado de Santa Clara

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Cultura e Turismo, realizou no domingo, 27, mais uma edição do projeto Caravana Cultural Jorge Salomão, desta vez contemplando o povoado de Santa Clara, na Zona Rural do município. O evento contou com a presença do secretário de Cultura e Turismo, Domingos Ailton; do administrador da localidade, Jurandir Oliveira Souza; além da equipe técnica da Secretaria, que acompanhou toda a programação com foco na inclusão e valorização cultural das comunidades rurais.

Em clima festivo e de celebração, a Caravana homenageou duas datas significativas: o Dia da Caatinga, comemorado no dia 28, bioma exclusivamente brasileiro presente na região, e o Dia Internacional da Dança, celebrado nesta terça-feira, 29 de abril. Crianças, jovens, adultos e pessoas idosas das comunidades de Santa Clara, Jiboinha e Santa Rita participaram ativamente das apresentações. A programação contou com contação poética em Literatura de Cordel pelo casal de cegos Abelardo e Luzinete; a irreverência do palhaço Zuada, interpretado pelo ator Jonas Santos; o espetáculo de dança “Choveu, é Festa!”, do Petipa – Studio de Dança; declamações poéticas com as artistas Ailana Freitas e Adriane Melo; além do forró autêntico de Juninho do Forró, que animou o público de todas as idades.

O administrador da comunidade, Jurandir Oliveira Souza, destacou a relevância da ação para Santa Clara, ressaltando que esta foi a primeira vez que a Secretaria de Cultura e Turismo levou uma programação estruturada para o povoado. De acordo com o secretário de Cultura e Turismo, Domingos Ailton, a Caravana Jorge Salomão é mais do que um projeto cultural, é um instrumento de democratização do acesso à arte e de valorização da identidade regional. Informações e Foto: SECOM/PMJ

