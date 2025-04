Hassan ressalta a importância da Fiol para o desenvolvimento de Jequié e região

Ponderando que a conclusão das obras da Ferrovia da Integração Oeste-Leste (Fiol) no trecho 1F, de Caetité a Ilhéus, é fundamental para a interiorização do desenvolvimento na Bahia, o deputado municipalista Hassan (PP) participou na manhã desta terça-feira (29) da audiência pública promovida pela Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Turismo da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), e demonstrou ao presidente da Bahia Mineração S/A (Bamin), Eduardo Ledsham, sua preocupação pela falta de uma previsão de data de término da obra. De acordo com o executivo da Bamin, não há previsão, e segundo ele “depende de capital próprio e de financiamento, ou seja depende que essa equação financeira seja resolvida”.

Destacando a importância da ferrovia para a região de Jequié, para a Bahia e para o Brasil, o deputado Hassan frisou que “na mesma data, 3 de julho de 2023, em que foi assinada a ordem de serviço para o início das obras da Fiol, trecho 1F, o governador Jerônimo Rodrigues anunciou que um polo multimodal seria implantado em Jequié, atendendo a uma indicação de sua autoria, solicitando a instalação no município do Polo Multimodal Vale do Sol. “Desde então temos nos preparado, e é grande a expectativa para a implantação desse equipamento, que vai beneficiar toda região de Jequié”, disse o parlamentar.

Hassan considerou de grande importância a realização da audiência pública, para conhecer os problemas e juntos, municípios, governo estadual, governo federal, setor produtivo, e todos os interessados buscarem uma solução para o entrave da paralisação das obras. “Entendemos que a ferrovia vai transformar toda região por onde passar, formando um corredor de integração e exportação para a Bahia e para o Brasil”.

O deputado reafirmou que “estamos trabalhando para concretizar o sonho de termos os territórios do Vale do Jiquiriçá e do Médio Rio das Contas fortalecidos, com os nossos municípios pujantes e a nossa população contemplada pelo desenvolvimento econômico e social”. Ele analisou que Jequié, com a estratégica localização que possui, estando em um cruzamento da Fiol com a BR-116 e articulada com diversas rodovias estaduais, “está preparada para receber esse polo multimodal, que chamamos de ‘Vale do Sol’”.

