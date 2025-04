Prefeitura de Jequié intensifica obras de reforma e ampliação do Centro de Esterilização de Cães e Gatos

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, segue promovendo avanços significativos na estrutura da rede pública municipal. Uma das principais ações em andamento é a reforma e ampliação do prédio onde funcionará o primeiro Centro de Esterilização de Cães e Gatos do município, que será vinculado ao Departamento de Vigilância Epidemiológica. A obra integra o conjunto de investimentos do programa de desenvolvimento e aperfeiçoamento do Sistema Municipal de Saúde, e vem sendo tratada como prioridade, diante da relevância do serviço tanto para o controle populacional dos animais de rua quanto para a prevenção de doenças.

O novo equipamento contará com estrutura moderna, climatizada, e adaptada às necessidades do atendimento aos animais. No local funcionarão a coordenação e o setor administrativo do programa municipal de controle populacional de cães e gatos, sala de vacina e coleta de exames, sala de armazenamento de alimentos, além de espaços com equipamentos e utensílios adequados. A proposta é que a unidade ofereça serviços voltados ao controle de zoonoses, castração gratuita de cães e gatos – de forma eletiva, por agendamento –, e atendimento complementar ao já executado pelo castramóvel. De acordo com a Secretaria de Saúde, será iniciado o serviço de microchipagem com o objetivo de identificar e contabilizar os animais abandonados que vivem, atualmente, nas ruas da cidade.

Além das cirurgias, o Centro será responsável por ações educativas e campanhas de adoção responsável, buscando reduzir o abandono de animais e garantir mais dignidade para os que vivem em situação de rua. A iniciativa também representa um importante passo para o fortalecimento das políticas públicas de saúde, com reflexos positivos na qualidade de vida da população. Informações e Foto: SECOM/PMJ

