Com atrações diversificadas, Prefeitura de Jequié mobiliza público da Praça Rui Barbosa com programação natalina

Quem esteve na Praça Rui Barbosa, Centro, nas noites de 23 e 24, segunda e terça-feira, curtiu e se encantou com a programação natalina realizada pela Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Cultura e Turismo. Estiveram presentes o secretário de Cultura e Turismo, Domingos Ailton; demais secretários municipais; equipe técnica da Secretaria de Cultura e Turismo; e centenas de pessoas, entre crianças, jovens, adultos e idosos que foram assistir aos espetáculos e registrar fotos da decoração de Natal instalada no local.

Os eventos envolveram dança, teatro, shows e apresentações musicais, sendo que na noite de segunda-feira, 23, estiveram animando o público o Coral Infantil Ágape, Show dos Heróis e Princesas, Aulão Show, David Dance, Novo Jeito, Ouro Negro e Roger San. Na terça-feira, 24, foi a vez do Grupo Experimental de Teatro Enigma, com o “Auto de Natal Nordestino”; seguido pela Orquestra Clássica Municipal de Jequié, que apresentou um repertório de clássicos populares; em seguida com o show do Diego Novaes e banda, que dedicou-se a cantar músicas do pop/rock nacional; e a apresentação do Renatinho e banda, que encerrou a noite embalando as pessoas com um show muito animado. Informações e Foto: SECOM/PMJ

