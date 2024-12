Prefeito de Jequié, Zé Cocá será homenageado com a comenda 2 de Julho

Municipalista nato, exímio gestor, referência nacional em gestão pública, reeleito prefeito de Jequié com o maior percentual de votos válidos em todo Brasil, 91,97%, e com relevantes serviços prestados a sociedade baiana, o prefeito Zé Cocá (batizado Zenildo Brandão Santana), será homenageado com a Comenda 2 de Julho, a maior honraria concedida pela Assembléia Legislativa da Bahia (Alba), através de Projeto de Resolução de autoria do deputado municipalista Hassan (PP), aprovado por unanimidade nesta terça-feira (17), durante sessão plenária do legislativo baiano.

“É uma justa homenagem que prestamos ao meu amigo-irmão Zé Cocá, exemplo de ser humano, que se destaca pela defesa do municipalismo, referência em gestão pública para toda a Bahia e Brasil”, alegrou-se o deputado Hassan. O parlamentar lembrou que “o jovem político Zé Cocá foi por dois mandatos consecutivos prefeito de Lafaiete Coutinho, colocando o município no mapa nacional pela qualidade da educação da Bahia, elegeu-se deputado estadual, destacando-se no legislativo, de onde saiu para se eleger prefeito de Jequié, tirando o município do caos onde estava afundado e devolveu à sua população o orgulho de ser Jequieense. Foi ainda eleito presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), e em dois anos de primorosa gestão transformou a entidade em referência nacional pela atuação, organização e protagonismo na defesa da causa municipalista”.

Hassan frisa que “prestar essa homenagem ao prefeito Zé Cocá, é enaltecer a força de um jovem político, que carrega consigo a humildade como sua grande marca, a determinação de um guerreiro incansável, que se dedica com bravura para fazer a diferença na vida das pessoas, sendo referência e exemplo para muitos políticos baianos”. O deputado entende que “a outorga da Comenda 2 de Julho é uma distinção que permite o reconhecimento das ações desse homem público aguerrido, que trouxe como missão de vida a luta constante por melhores condições de vida para a sociedade baiana”.

Quem é Zé Cocá

Filho de José Joaquim de Santana e Maria da Glória Brandão Santana, Zenildo nasceu em 24 de abril de 1976, na cidade de Itiruçu-BA, na microrregião do Vale do Jiquiriça. Aos 9 anos, sua família se mudou para Jequié. Com a morte prematura do seu pai, teve que conciliar os estudos com o trabalho na roça da sua família na cidade de Lafaiete Coutinho. Com o passar dos anos, o jovem itiruçuense de personalidade aguerrida mostrava, a cada ação, potencial claro para um futuro próspero na vida pública. Assim, em 2008 foi eleito prefeito de Lafaiete Coutinho, conquistando aprovação de 95%, sendo candidato único na sua reeleição.

Durante a sua gestão, infraestrutura, agricultura e saúde da cidade foram a base de um histórico investimento, alcançando, ainda, o 1º lugar na qualidade da educação da Bahia, e teve todas suas contas foram aprovadas pelo TCM. Em 2018, elegeu-se deputado estadual com votação expressiva em Jequié e na maioria dos municípios do Vale do Jiriquiçá e Médio Rio das Contas. Em 2020, com mais de 30 mil votos, foi eleito prefeito de Jequié, realizando uma gestão que é referência para os demais municípios baianos.

Assumiu a presidência da União dos Municípios da Bahia (UPB) para o biênio de 2021/2022, e durante sua gestão conquistou 60 novas filiações, alcançando o recorde de 403 municípios associados, número que representa 97% das cidades baianas. Ainda na UPB, foi aprovado o parcelamento da dívida previdenciária; a Emenda Constitucional 128, que impede a criação de despesas sem apontar fonte de receita; ocorreu a promulgação do aumento de 1% adicional do FPM, bem como a conquista da PEC13, que desobrigou o investimento mínimo de 25% na educação durante a pandemia. Merece destaque a grande bandeira municipalista defendida pela sua gestão, que foi a luta pela redução da alíquota patronal do INSS.

De origem simples, vida de homem do campo, abraçou a política e graças à sua administração inovadora e eficiente tornou-se exemplo de gestão para as prefeituras da Bahia, repercutindo nacionalmente. Assim, não foi por acaso que Zé Cocá foi lembrado e convidado para compor chapas majoritárias, como candidato a vice-governador nas eleições de 2022!

Esse ano, seu nome foi citado diversas vezes pela população como aspirante a candidato ao governo do Estado, situação que ele descartou, assumindo o compromisso de cumprir integralmente seu segundo mandato como prefeito de Jequié.

