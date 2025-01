Operação Rodovida: PRF divulga balanço da Operação Natal 2024 e o lançamento da Operação Ano Novo na Bahia

Polícia Rodoviária Federal (PRF) apresenta, nesta quinta-feira (26), os resultados da Operação Natal 2024, realizada entre os dias 20 e 25 de dezembro, e divulga oficialmente a Operação Ano Novo, que ocorrerá de 27 de dezembro, às 0h, até 1º de janeiro de 2025, às 23h59. Ambas fazem parte da Operação Rodovida 2024/2025, estratégia nacional que abrange os períodos de maior movimento nas rodovias, como festas de final de ano, férias escolares e Carnaval, com o objetivo de reduzir acidentes e salvar vidas.



Resultados da Operação Natal 2024



Durante os seis dias de operação, a PRF ampliou significativamente suas ações de fiscalização, alcançando números expressivos:

6.528 veículos fiscalizados, um aumento de 48% em relação ao período natalino de 2023;

7.899 pessoas fiscalizadas, aumento de 36%;

4.405 autos de infração emitidos, crescimento de 35% em comparação aos 3.248 da operação do ano anterior, sendo 900 autuações pela conduta de realizar ultrapassagens indevidas, uma das principais responsáveis pelos acidentes graves nas rodovias baianas;

5.275 testes de alcoolemia realizados, um aumento de 151% em relação aos 2.102 testes de 2023;

1410 imagens capturadas por radar portátil de velocidade, aumento de 142%.



Esses dados reforçam o empenho da PRF em intensificar a presença policial e coibir comportamentos perigosos, como ultrapassagens proibidas, dirigir sob efeito de álcool e excesso de velocidade, que estão entre as principais causas de acidentes graves.

Apesar do aumento na fiscalização, a Operação Natal 2024 registrou 69 sinistros, contra 84 no mesmo período de 2023, representando uma redução de 17,9% no número total de sinistros. As ocorrências se concentraram em rodovias de maior fluxo, como a BR-116, BR-101, BR-324 e BR-242. Destaca-se também:

Redução de 36% no número de feridos, caindo de 129 para 82;

Redução de 52% no número de óbitos, passando de 21 para 10;

Diminuição de 18% nos sinistros graves, que passaram de 33 em 2023 para 27 em 2024.





Os resultados refletem o impacto positivo da maior fiscalização e do reforço no policiamento em pontos estratégicos das rodovias federais. A PRF reforça que a conscientização dos condutores é essencial para evitar novas tragédias.



Operação Ano Novo e continuidade da Rodovida



A Operação Ano Novo terá início às 0h do dia 27 de dezembro e seguirá até as 23h59 de 1º de janeiro. A PRF continuará priorizando rodovias de maior movimento, com ações de fiscalização e educação para o trânsito, buscando sensibilizar os motoristas sobre práticas seguras ao volante.

A Operação Rodovida, que vai até o final do Carnaval, com encerramento previsto para o dia 09 de março de 2025, engloba diversas iniciativas integradas com outros órgãos de segurança e trânsito, reforçando o compromisso em reduzir acidentes e preservar vidas nas rodovias. A PRF convida os condutores a adotar atitudes responsáveis, respeitando as leis de trânsito, para garantir um início de ano mais seguro para todos. Informações e Foto: PRF

