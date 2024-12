Prefeitura de Jequié realiza Festival Som do Sol e premia talentos das escolas municipais

A Praça Rui Barbosa foi palco do Festival Som do Sol, um evento artístico-educacional promovido pela Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Educação, que integra a programação natalina do município e visa revelar e valorizar os jovens talentos musicais das escolas municipais. O evento contou com a presença do prefeito Zé Cocá; da secretária de Educação, Elvia Sampaio; de vereadores; secretários municipais; gestores escolares; professores; pais e alunos; além dos músicos convidados.

O projeto, realizado ao longo do ano letivo, envolve estudantes em oficinas de canto e música, sob a orientação de profissionais capacitados, que auxiliam no desenvolvimento das habilidades vocais e na descoberta de novos talentos. Durante o Festival, os estudantes foram acompanhados por uma banda de músicos profissionais, mostrando todo o aprendizado e dedicação. A proposta fortalece a integração entre escola e comunidade, celebrando a Cultura e a Educação no município.

O evento contou com um corpo de jurados e os critérios de avaliação consideraram a qualidade vocal, a interpretação das canções e a presença do palco dos participantes, destacando o potencial artístico das crianças e adolescentes. Na categoria infantil, os finalistas foram Sara Ramos Gomes, Melissa Santos de Jesus e Aléxia de Almeida Souza. Na categoria juvenil, os finalistas foram Davi Fernandes Silva, Nathally Oliveira Souza e Isabella Souza Caires. Informações e Foto: SECOM/PMJ

