Prefeitura de Jequié promove mais uma edição da ExpoFeira de Animais e mobilizam agronegócio regional

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente, promoveu no sábado e domingo, dias 14 e 15, a 3ª edição da ExpoFeira de Animais de Jequié, a última do ano. O evento reuniu produtores, criadores, compradores e expositores da cidade e da região. Estiveram presentes o prefeito de Jequié, Zé Cocá; o secretário de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente, José Claudemiro Passos; além dos participantes do evento e frequentadores do espaço.

Com uma programação diversificada e gratuita, a ExpoFeira foi aberta ao público nos dois turnos e trouxe, nesta edição, exposições de produtos, insumos e veículos, além de comercialização de animais como equinos, caprinos, bovinos, que mobilizaram o espaço, e as comidas típicas regionais, incluindo o tradicional café da manhã sertanejo. Como parte da programação, a iniciativa contou com atrações musicais que animaram o público presente, criando um clima propício para os frequentadores e produtores do agronegócio regional, consolidando-se como um importante evento do setor para a economia local. Informações e Foto: SECOM/PMJ

