Hassan destina R$ 400 mil em emendas parlamentares aos hospitais Aristides Maltez e Martagão Gesteira

Reconhecendo a importância e relevância inestimáveis dos serviços prestados à população baiana pelo Hospital Aristides Maltez (HAM) e pelo Hospital Martagão Gesteira (HMG), ambos com atendimento através do Sistema Único de Saúde (SUS), o deputado municipalista Hassan (PP), ex-secretário de saúde de Jequié e membro titular da Comissão de Saúde e Saneamento da Assembleia Legislativa da Bahia, destinou recursos de emendas parlamentares impositivas, cada uma no valor de R$ 200 mil, a essas instituições de saúde. Na manhã desta segunda-feira (16) em reuniões com a diretora executiva da Liga Bahiana Contra o Câncer (LBCC), Maria Romilda Tavares Maltez, e com o superintendente do Hospital Martagão Gesteira, Carlos Emanuel Rocha de Melo, o parlamentar comunicou sua decisão, que visa apoiar a manutenção dessas unidade especializadas de saúde.

“Mantenedora do Hospital Aristides Maltez, a LBCC comemorou na última sexta-feira (13) 88 anos de serviços prestados à saúde pública, consolidado como referência no tratamento oncológico no Brasil, e o Martagão tornou-se referência no atendimento pediátrico de alta complexidade na Bahia, tendo, à frente, um corpo clínico formado pelos mais competentes médicos e especialistas em pediatria da Bahia”. O deputado Hassan frisou que “são instituições de saúde fundamentais à população baiana, que ao longo do tempo vem assegurando assistência médica de qualidade aos mais carentes, salvando vidas. Merecem todo nosso reconhecimento e apoio”.

O legislador lembra que, criado em 2 de fevereiro de 1952, o Hospital Aristides Maltez é uma instituição especializada no tratamento do câncer e principal unidade de atendimento oncológico à população carente no Estado, e acentua que “o HAM é fundamental no sistema de saúde da Bahia, prestando serviços de qualidade, dedicado a atender exclusivamente pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS)”. Para o deputado, “essa forma de agir revela o compromisso com a equidade e com a universalidade do atendimento, assegurando que milhares de pessoas possam ter acesso a tratamentos e cuidados essenciais, de forma gratuita e eficiente”

O parlamentar ponderou que “a saúde é direito fundamental de todos e, como deputado estadual, tenho o compromisso de apoiar e fortalecer as instituições que garantem esse direito”. E explicou que “as emendas destinadas visam contribuir para a manutenção e melhoria das atividades desenvolvidas por estes hospitais, assegurando que a qualidade dos serviços prestados seja continuamente elevada”.

Diante da existência de desafios diários, como a crescente demanda por serviços de saúde, a necessidade de atualização tecnológica e a importância da capacitação contínua dos profissionais, o parlamentar explica que “a destinação dessas emendas é parte do esforço para enfrentar esses desafios, e garantir que os hospitais Aristides Maltez e Martagão Gesteira continuem oferecendo atendimento exemplar”.

Comentários no Facebook:

Comentários