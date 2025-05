Agroindústria transforma realidade de agricultores familiares em Santanópolis

Empoderamento feminino, aumento da produção e acesso a novos mercados. Esses são apenas alguns dos resultados colhidos pela Associação Comunitária do Sítio Ceilão, localizada na zona rural de Santanópolis, no território Portal do Sertão, que vivencia um avanço produtivo e social com a implantação da agroindústria de beneficiamento de derivados da mandioca.

Com investimentos da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), a comunidade recebeu sistema de irrigação, área coletiva de plantio de mandioca e uma cisterna, além da construção e estruturação de uma moderna agroindústria, equipada com tecnologia de ponta. O avanço na estrutura física impulsionou a produção.

A agroindústria hoje produz uma diversidade de itens, como biscoitos de goma, de cebola, de queijo e de maracujá, além de farinha, goma, aipim embalado a vácuo e bolos. Parte da produção já é destinada a programas como o PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) e o PAA (Programa de Aquisição de Alimentos). Só para o PAA, por exemplo, já são fornecidos cerca de 300 quilos de bolo.

Além disso, a comunidade foi beneficiada com uma Oficina de Processamento de Derivados da Mandioca, promovida pela CAR, em parceria com o Sebrae, que capacitou as mulheres da associação para desenvolver novos produtos como pão de mandioca, panetone com mandioca, empadinhas, petas saborizadas, lasanha, sorvetes e mousses, tudo tendo a mandioca como base.

Segundo Maiara Souza, presidente da associação, o impacto foi imediato. “Antes, tínhamos um grupo de mulheres que produzia biscoitos de forma bem simples, apenas para venda local. Agora, temos estrutura, produzimos em escala maior e com variedade. A agroindústria trouxe valorização e autonomia para muitas mulheres.”

Zelita Sueli, uma das produtoras, destaca a importância da agroindústria. “No começo, era tudo muito improvisado. Hoje, temos uma cozinha equipada, com capacidade real de produção. Isso significa renda e um novo futuro para nós. E agora, com o agente de negócios, vamos ainda mais longe.”

O agente de Negócio é Evandro Santana, selecionado neste ano de 2025, por meio do Edital de Apoio a Agroindústrias Ativas, iniciativa da CAR que visa apoiar agroindústrias familiares em desenvolvimento. Ele será o responsável por orientar a associação em estratégias de comercialização, organização da produção e acesso a novos mercados.

“A expectativa é alta. Essa agroindústria tem muito potencial e vamos trabalhar para expandir as vendas, chegar a outros municípios e fazer a agricultura familiar crescer ainda mais”, afirma Evandro. Informações/ASCOM GOVBA

Fotos: Karoline Meira

