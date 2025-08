Agricultura familiar conecta campo e cidade no Fórum de Biodesign em Salvador

A agricultura familiar da Bahia está no centro das discussões sobre o futuro sustentável das cidades durante o Fórum de Biodesign e Sustentabilidade, que acontece em Salvador nesta quinta (31/07) e sexta-feira (1º/08). O evento reúne especialistas, marcas e instituições de todo o país para debater soluções que conectem arquitetura, inovação, design e meio ambiente a novas formas de habitar o mundo.

Com a presença do Governo do Estado, por meio da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), a agricultura familiar mostra sua força e importância para a promoção de uma alimentação saudável e para o desenvolvimento sustentável do campo à cidade.

Nesta sexta-feira (1º), às 9h, o diretor-presidente da CAR, Jeandro Ribeiro, apresentará a estratégia de agroindustrialização da agricultura familiar e sua importância para a promoção de uma alimentação saudável e sustentável. A palestra, intitulada “Ações de sustentabilidade e fomento à agricultura familiar”, contará também com a participação especial do chef Alex Atala.

Além da palestra, o público poderá vivenciar os sabores da Bahia com os produtos do Empório da Agricultura Familiar, disponíveis para comercialização durante o evento.

Na abertura, os participantes foram recepcionados com kits recheados de produtos vindos diretamente das comunidades rurais baianas, valorizando a produção local e evidenciando a potência da agricultura familiar no estado.

Com programação dividida entre dois espaços Casa do Comércio e Casa Rosa, o Fórum oferece conteúdos estratégicos, experiências sensoriais, conexões de alto nível e um ambiente voltado à transformação e à inovação sustentável. Informações/ASCOM/GOV BA Foto: André Frutuôso

Comentários no Facebook:

Comentários