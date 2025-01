Zé Cocá triunfa com consenso por Wilson Cardoso na UPB e passe ganha mais valor para majoritária em 2026

prefeito de Jequié, Zé Cocá (PP), foi um dos vitoriosos na articulação para que o gestor de Andaraí, Wilson Cardoso (PSB), se tornasse o candidato de consenso à presidência da União dos Municípios da Bahia (UPB). O movimento, confirmado nesta terça-feira (28), deve, inclusive, ter repercussões para 2026, aumentando o valor do “passe” do progressista, que é visto como um possível integrante da chapa majoritária tanto por lideranças do governo quanto da oposição.

Foi Cocá quem lançou o nome de Wilson para a UPB, numa entrevista ocorrida no dia 28 de outubro de 2024 ao Projeto Prisma, do Bahia Notícias. Os dois se aproximaram quando o prefeito de Jequié presidiu a entidade municipalista, e a relação prosseguiu mesmo quando Cocá deixou a base do governo acompanhando o PP, em 2022.

Com as articulações de Zé Cocá, a candidatura do socialista, que nunca escondeu a gratidão por esse apoio, decolou. O progressista assegurou logo votos na microregião de Jequié, onde exerce influência direta sobre quase todos os prefeitos. E atuou para minar resistências a Wilson no campo da oposição.

Além disso, a candidatura de Wilson ganhou musculatura com o apoio do senador Jaques Wagner (PT) e de siglas da base governista, a exemplo do Avante, do PP, do MDB. Nos últimos dias, diante do favoritismo do socialista, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) decidiu entrar em campo para evitar um bate-chapa pela presidência da UPB e convenceu, na manhã de hoje, o prefeito de Ituaçu, Phellipe Brito (PSD), a se retirar da disputa. Phellipe tinha o apoio declarado do senador Angelo Coronel (PSD).

A articulação de Jerônimo ocorreu dias após o governador receber Zé Coca em audiência em Salvador, na última terça-feira (21). Na ocasião, o chefe do Executivo estadual deixou claro o interesse em ter Cocá como aliado em 2026, inclusive com a possibilidade de fazer parte da chapa na condição de vice ou suplente de senador. Em conversas com a imprensa após o encontro, o prefeito de Jequié despistou e afirmou que tratou com o governador apenas de gestão. “Falaremos de política num segundo momento”, pontuou, na semana passada.

O ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União) também já disse publicamente que Zé Cocá é um dos quadros da política baiana que pode integrar chapa da oposição em 2026, até mesmo na condição de candidato a governador. Entretanto, Neto se afastou do prefeito após as eleições de 2022, o que contribuiu para reaproximar o prefeito de Jequié do PT.

Vale lembrar que a influência de Zé Cocá sobre os prefeitos também ficou confirmada quando ele elegeu Quinho (PSD) como sucessor no comando da UPB. Na época, inclusive, o PT trabalhava para que o então prefeito de Amargosa, Júlio Pinheiro, assumisse a presidência da entidade, o que acabou não ocorrendo. Informações e Foto do Bahia Notícias

