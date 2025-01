Matrícula 2025: estudantes têm prazo de cinco dias úteis para apresentar documentação nas escolas

Com o encerramento do período oficial da matrícula on-line 2025 na rede estadual, que se deu de 13 a 21 de janeiro, a Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) chama a atenção dos estudantes ou responsáveis que solicitaram vagas nas escolas para a necessidade de apresentarem a documentação nas suas respectivas unidades, em um prazo de cinco dias úteis, para confirmar a matrícula. A medida vale para aqueles que buscaram a nova vaga através da plataforma ba.gov.br ou renovaram a matrícula, mas precisam atualizar alguma documentação.



Dentre os documentos exigidos para confirmar a matrícula nas escolas estaduais, estão histórico escolar, RG, CPF, comprovante de residência e carteira de vacinação (para menores de 18 anos). O superintendente de Planejamento Operacional da Rede Escolar, Ricardo Costa, destaca que a matrícula para os novos alunos continuarão abertas, no formato presencial. “Para garantir que todos possam frequentar a escola, a SEC orienta aqueles que não renovaram a matrícula em 2024 e os interessados em ingressar na rede estadual em 2025, mas que não fizeram a matrícula on-line no prazo oficial, a se dirigirem presencialmente à unidade escolar mais próxima com disponibilidade de vaga para a modalidade, série e turno desejados para efetuar a matrícula”.



O ano de 2025 também marca avanços significativos na Educação baiana. Com a ampliação da Educação Integral para 311 escolas em 267 municípios e a oferta inédita de cursos técnicos em todos os 417 municípios, a rede estadual reafirma seu compromisso com a transformação social e educacional. Além disso, os investimentos em infraestrutura e na formação docente reafirmam o compromisso do Governo da Bahia de acolher todos os jovens e adultos que buscam uma educação pública de qualidade. A combinação de inovação tecnológica e atendimento presencial reforça o objetivo de alcançar, cada vez mais, estudantes em todo o Estado. Informações e Foto: ASCOM/GOVBA

Comentários no Facebook:

Comentários