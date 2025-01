PRF na Bahia registra aumento significativo nas apreensões de armas, maconha e cigarros em 2024

A Superintendência da Polícia Rodoviária Federal na Bahia (SPRF-BA) divulgou os dados do relatório comparativo entre 2023 e 2024, destacando avanços significativos nas ações de combate ao crime nas rodovias federais. As apreensões de armas de fogo, maconha, cigarros e a recuperação de veículos apresentaram aumentos expressivos, evidenciando a eficácia das operações conduzidas pela PRF no estado.

Entre os destaques, a apreensão de armas de fogo cresceu 24,5%, passando de 116 em 2023 para 145 em 2024. O volume de maconha apreendido quase dobrou, saltando de 52 toneladas em 2023 para 95 toneladas, um aumento de 82,7%. Já as apreensões de cigarros contrabandeados atingiram 3.403.140 maços em 2024, contra 2.940.895 no ano anterior, um crescimento de 15,7%. A recuperação de veículos roubados também registrou alta, com 777 unidades recuperadas em 2024, frente a 711 no ano anterior.

Armas de fogo

Em 2024, a PRF na Bahia apreendeu 145 armas de fogo, um aumento de 24,5% em relação às 116 do ano anterior. A retirada dessas armas de circulação é fundamental para reduzir crimes como assaltos e homicídios. Entre as apreensões, destaca-se a ocorrência registrada em 19 de julho de 2024, em Barreiras (BA), onde, durante a fiscalização de um veículo FIAT/MOBI, foram encontrados 4 fuzis calibre 556, 2 carabinas calibre 9mm, 2 pistolas calibre 9mm, 1 revólver calibre .38, além de acessórios.

Maconha

O volume de maconha apreendido em 2024 chegou a 95 toneladas, um aumento de 82,7% em relação às 52 toneladas de 2023. Parte desse resultado se deve a operações conjuntas de erradicação de plantações de maconha, que poderiam produzir 92 toneladas da droga. Durante essas operações, foram destruídos pés de maconha e equipamentos utilizados no cultivo, desarticulando a cadeia produtiva do tráfico.

Cigarros contrabandeados

A PRF apreendeu 3.403.140 maços de cigarros contrabandeados em 2024, um aumento de 15,7% em relação a 2023. Ações conjuntas com a Polícia Militar resultaram em grandes apreensões, como as ocorridas em Urandi (29 de julho), onde 750.000 maços foram encontrados em um veículo de carga, e em Brumado (21 de outubro), onde dois caminhões transportavam 750.000 maços de cigarros contrabandeados de origem paraguaia.

Veículos recuperados

Em 2024, a PRF na Bahia recuperou 777 veículos, um aumento de 9,3% em relação aos 711 recuperados no ano anterior. A recuperação de veículos roubados ou furtados não só mitiga os prejuízos das vítimas, mas também desarticula redes criminosas que utilizam esses veículos para atividades ilegais, como o tráfico de drogas e o contrabando.

Importância do combate ao crime

Os resultados alcançados em 2024 reforçam a importância das ações integradas da PRF no enfrentamento ao crime organizado e na promoção da segurança pública. As apreensões de armas, drogas, cigarros e a recuperação de veículos contribuem diretamente para a redução da criminalidade, enquanto as operações estratégicas garantem mais tranquilidade nas rodovias federais. Informações e Foto: PRF

