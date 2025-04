PRF Bahia lança Operação Semana Santa 2025 para garantir segurança e fluidez nas rodovias federais

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Bahia deflagra, a partir da 0h da próxima quinta-feira (17), a Operação Semana Santa 2025. A ação se estenderá até as 23h59 da segunda-feira (21), com foco principal na segurança viária e na mobilidade das rodovias federais que cortam o estado. O objetivo central é preservar vidas e reduzir o número de acidentes de trânsito durante o feriado prolongado.

Fluxo intenso esperado devido ao feriado prolongado

A coincidência dos feriados da Semana Santa e de Tiradentes neste ano deve gerar um aumento significativo no fluxo de veículos nas rodovias baianas. Tradicionalmente, a Semana Santa já representa o segundo período de maior movimentação nas estradas do estado, ficando atrás apenas dos festejos juninos. Diante dessa expectativa de tráfego intenso, a PRF intensificará o policiamento em pontos estratégicos, reforçará a fiscalização e promoverá ações educativas com o intuito de conscientizar motoristas e passageiros. O aumento do volume de veículos, aliado a fatores como o consumo de álcool e a pressa em chegar ao destino, eleva consideravelmente os riscos nas estradas, demandando atenção redobrada de todos os usuários.

Estratégias de atuação: fiscalização, educação e combate ao crime

Durante a Operação Semana Santa, a PRF atuará em duas frentes principais. A primeira é a intensificação da fiscalização em pontos críticos e de maior incidência de acidentes, com foco em condutas de risco como excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas, direção sob efeito de álcool e o não uso de dispositivos de segurança (cinto e cadeirinha).

Paralelamente, serão realizadas ações educativas em terminais rodoviários, faixas de pedestres e pontos estratégicos das rodovias federais. O objetivo é sensibilizar condutores, passageiros, pedestres, ciclistas e motociclistas sobre a importância de adotar comportamentos seguros no trânsito. As abordagens incluirão orientações sobre o uso correto do cinto de segurança, a necessidade de manutenção preventiva dos veículos, os perigos da combinação álcool e direção, e as graves consequências de infrações comuns.

A segunda frente de atuação é o combate à criminalidade. As equipes da PRF estarão atentas e atuarão com base em informações de inteligência, reforçando o policiamento ostensivo em áreas com maior potencial de ocorrência de ilícitos. A utilização de tecnologias como radares móveis, sistemas de leitura de placas e bancos de dados integrados auxiliará na identificação de veículos roubados, no combate ao tráfico de drogas e armas, ao contrabando, ao transporte irregular de mercadorias e a crimes ambientais. O objetivo é garantir um feriado prolongado mais seguro para toda a sociedade.

Avanços na segurança viária: redução significativa de acidentes em 2025

A Operação Semana Santa 2025 ocorre em um contexto de esforços contínuos da Polícia Rodoviária Federal na Bahia para reduzir os sinistros de trânsito e promover a segurança nas rodovias federais. As ações de fiscalização, educação e engenharia de tráfego têm sido intensificadas, com a implementação de medidas preventivas e ações coordenadas com outras instituições.

Os resultados do primeiro trimestre de 2025 já demonstram um impacto positivo dessas iniciativas, com uma redução significativa nos principais indicadores de acidentes em comparação com o mesmo período de 2024:

Sinistros: 920 (2024) → 908 (2025) (-1,3%)

Feridos: 1.198 (2024) → 1.123 (2025) (-6,3%)

Mortes: 176 (2024) → 125 (2025) (-28,9%)

Previsão de fluxo e pontos de atenção nas rodovias baianas

A PRF estima um aumento de 15% no fluxo de veículos nas rodovias federais da Bahia durante a Operação Semana Santa, em comparação com um fim de semana comum. O pico de saída deve ocorrer entre a tarde e a noite da quinta-feira (17), enquanto o retorno se concentrará na tarde e noite da segunda-feira (21).

Para garantir uma viagem mais segura, a PRF orienta os motoristas a realizarem uma revisão completa nos veículos antes de pegar a estrada, verificando itens como pneus (incluindo o estepe), freios, faróis, limpadores de para-brisa, documentação, níveis de óleo e água, e os equipamentos obrigatórios (triângulo, macaco e chave de roda). É fundamental também planejar o trajeto, realizar paradas a cada 3 horas para descanso e evitar dirigir com sono ou sob efeito de álcool.

A PRF destaca alguns trechos que merecem atenção redobrada por parte dos condutores:

Salvador – BR 324: Apesar da duplicação em grande parte do trecho, a colisão traseira é o tipo de acidente mais comum. Mantenha distância segura, atenção à travessia de pedestres e à sinalização. Trecho crítico: Km 600 a 630. Dica: Todos os ocupantes devem usar o cinto de segurança.



Feira de Santana – BR 116: Trecho com alto fluxo de cargas e acesso a outros estados. Acidentes comuns incluem colisão transversal, frontal e atropelamentos. Trechos críticos: Km 410 a 430 da BR 116 / Km 510 a 520 da BR 324. Dica: Atenção redobrada em cruzamentos e obediência à sinalização.



Sul e Extremo Sul – BR 101, BR 415 e BR 418: Região com forte fluxo turístico. Recomenda-se evitar horários de pico e respeitar os limites de velocidade. Trechos críticos: BR 101: Km 360-370 | 500-510 | 710-720 | 870-880; BR 415: Km 50-60; BR 418: Km 80-90. Dica: Evite horários de pico e sempre respeite os limites de velocidade.



Região Sudoeste – BR 116 e BR 330: Área com grande fluxo de cargas e importante interligação nacional. Dica: Verifique pneus, freios, iluminação e outros itens de segurança. Trechos críticos: BR 116: Km 670-680 (Jequié) e Km 10-20 (Vitória da Conquista); BR 330: Km 790-800.



Região Norte – BR 324, BR 407 e BR 110: Abrange cidades como Juazeiro, Capim Grosso e Paulo Afonso. Dica: Se estiver com CNH vencida, suspensa ou tiver ingerido bebida alcoólica, não dirija. Trechos críticos: BR 324: Km 360-410; BR 407: Km 20-30; BR 110: Km 0-10 e 140-180.



Oeste e Chapada Diamantina – BR 242 e BR 135: Trechos de escoamento de grãos com grande fluxo de veículos pesados. Dica: Respeitar os períodos obrigatórios de descanso. Trechos críticos: BR 242: Km 360-420 e Km 770-780; BR 135: Km 110-180.



A Polícia Rodoviária Federal reforça a importância de seguir as orientações e manter o veículo em boas condições para garantir a segurança de todos nas rodovias baianas durante o feriado prolongado da Semana Santa. Informações e Foto: PRF

