Na Bahia, rede estadual de Educação Profissional avança e é a segunda maior do país

A rede estadual da Bahia ampliou significativamente o número de matrículas na Educação Profissional, conforme revela o detalhamento do Censo Escolar 2024, divulgado pelo Ministério da Educação (MEC). Em 2023, foram registradas 93.306 matrículas, número que subiu para 113.699 em 2024. Esse avanço consolidou a rede baiana como a segunda maior do país em número de matrículas na modalidade, atrás apenas de São Paulo, que contabilizou 270.979. O crescimento na oferta de vagas na Educação Profissional foi de 13%.

“Esse crescimento expressivo na Educação Profissional reflete o compromisso da Bahia com uma educação pública de qualidade, que forma cidadãos preparados para os desafios do mundo do trabalho. Ofertar cursos técnicos em todos os 417 municípios do estado é um marco histórico, que consolida a Educação Profissional e Tecnológica como uma política estruturante para o desenvolvimento social, econômico e sustentável da Bahia. Seguiremos investindo em parcerias estratégicas, inovação e formação de professores para garantir oportunidades reais de transformação na vida dos nossos estudantes”, afirmou a secretária da Educação do Estado, Rowenna Brito.

O ano de 2025 já começou com um marco inédito para a Educação Profissional e Tecnológica (EPT) da rede estadual: pela primeira vez, cursos técnicos estão sendo ofertados em todos os 417 municípios baianos. As oportunidades estão articuladas à Educação Integral e ao Ensino Médio de Tempo Parcial, consolidando a EPT como eixo estratégico para o desenvolvimento do estado.

Para atender às demandas de setores estratégicos, como o industrial, a Bahia tem fortalecido parcerias com empresas que necessitam de mão de obra qualificada em áreas como Mecatrônica, Petróleo e Gás, Eletrotécnica, Eletromecânica e Química. No meio rural, o Projeto Agroecológico Integrado Sustentável (PAIS) será ampliado, promovendo a oferta de cursos voltados à agroecologia e às práticas sustentáveis. Parcerias com o Sistema Nacional de Aprendizagem também têm possibilitado a realização de cursos de qualificação profissional voltados à Educação de Jovens e Adultos (EJA/PROEJA).

A ampliação da oferta de cursos técnicos está ancorada em uma rede de parcerias estratégicas e programas federais, como o Pronatec, Projovem Urbano, Saberes da Terra e Bahia Aprendiz, que promovem educação técnica aliada ao desenvolvimento sustentável para jovens e adultos. A formação de professores é outra prioridade da Secretaria da Educação, com ações articuladas entre o Instituto Anísio Teixeira (IAT) e os Institutos Federais, voltadas à oferta de cursos de pós-graduação e capacitações técnicas para o uso de laboratórios e tecnologias educacionais.

Fonte: Ascom/SEC

Foto: Amanda Chung/SEC

