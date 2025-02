 Polícia Civil faz operação em Jequié e prende investigados por homicídios, tráfico de drogas e outros crimes

A Polícia Civil da Bahia, por meio do Núcleo de Homicídios de Jequié – 9ª Coorpin de Jequié , com apoio da Dirpin Sudoeste/Sul e 10ª Coorpin de Vitória da Conquista deflagrou, nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (11) a Operação Espinha Dorsal, ação que com o objetivo cumprir 11 mandados busca e apreensão, bem como de prisão de investigados relacionados a homicídios, tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro no município de Jequié. Segundo à polícia, as investigações do Núcleo de Homicídios apontaram uma série de alvos vinculados à determinadas facções que seriam responsáveis por homicídios em Jequié.

A operação contou com aproximadamente 80 policias civis e logrou êxito em efetuar a prisão temporária de 04 investigados, 01 prisão em flagrante, além de apreensão de acessórios de arma de fogo, 06 celulares, 21 cartões de crédito, máquina de cartão de crédito, R$ 19.080,00 (dezenove mil e oitenta reais) em espécie, dinheiro, montante de moeda carimbado sem valor monetário; 07 folhas de cheque em branco e 07 canhotos de cheques preenchidos no total de R$ 9.600,00; 26 (vinte e seis); notas promissórias no total de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), moeda estrangeira e aproximadamente 2kg de drogas

”As investigações continuam no sentido de alcançar e prender os outros envolvidos em homicídios em Jequié, ressaltando que a Operação Espinha Dorsal reforça o compromisso da Polícia Civil da Bahia no combate aos homicídios, ao tráfico de drogas e a organizações criminosas”, diz à Polícia Civil. Informações e Foto: Blog Marcos Frahm

